BMW XM Pick Up ¿Tendría sentido un modelo así en la marca…?

BMW lleva un año 2022 completo, muy completo. En estos meses gran parte de su gama se ha actualizado en diseño y tecnología, pero las mejores novedades han llegado en forma de modelos completamente nuevos. Uno de los que más “ruido” mediático ha levantado ha sido el BMW XM que os presentamos hace unos días. Como sabes se trata de su gran buque insignia, superando incluso al X7, para mercados como Estados Unidos, China u Oriente…

Además, no podemos pasar por alto otro “pequeño” detalle. Se trata del primer modelo de M con algún tipo de electrificación en su tren motriz pues se trata de un híbrido enchufable. Con todo, el XM es superlativo se mire por donde se mire y “sacarle punta” es muy fácil pues todavía se puede llevar aún más a los extremos. Y precisamente de esto te queremos hablar, de la posibilidad de que exista un BMW XM Pick Up ¿Te lo plantearías? Pues mira…

El BMW XM Pick Up jamás será realidad, aunque este render igual levante “polvo”…

Gracias a creadores gráficos como X-Tomi Design hemos podido conocer a este XM Pick Up. Como ves, se trata de un render en el que podemos ver cómo “defenestra” la carrocería del SUV bávaro para dotarlo de una bañera en la que cargar bultos. En la parte delantera nada cambia luciendo una parrilla de gran tamaño y unas ópticas Full LED partidas en dos niveles. Tampoco cambia el diseño del capó o las tomas de aire que hay en el paragolpes.

Pero es en el lateral y la zaga donde sí que se ven cambios, aunque para ser sinceros le hacen perder atractivo. Sobre todo, porque la retirada de las puertas traseras y el recorte de la moldura cromada no encajan bien como nos gustaría. En todo caso, los últimos grandes pick up´s que han visto la luz no han parado de crecer en tamaño y el XM bien podría mutar en uno de ellos. La duda que nos queda es saber cómo sería el diseño de su zaga y portón.

De este plano X-Tomi Design no ha publicado fotos, aunque creemos que sería más sencillo que en el SUV del que deriva. Sea como fuere, aunque este modelo pueda parecer “una ida de olla” el mercado de los pick up se está orientando hacia él. El tren híbrido enchufable del XM con 653 CV y 800 Nm de par sería el paso intermedio y lógico antes de adoptar la electrificación total. Pero no creemos que la Bayerische quiera entrar en este juego…

¿No crees?

Fuente – X-Tomi Design by Facebook