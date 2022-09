Botones físicos tradicionales o táctiles ¿Qué prefieres en tu coche?

La evolución tecnológica ha llegado a tal extremo, en el sector del automóvil, que los coches no son lo que eran. Si hace un par de décadas llamaba la atención la inclusión de un pequeño display, hoy día el coche que no tiene uno de proporciones bíblicas está pasado de moda. Tal es la evolución que muchas marcas han optado por digitalizar los interiores de todos sus coches. El resultado: ya no hay botones físicos pues se han cambiado por otros táctiles.

El Grupo PSA fue de los primeros que integró los mandos del clima en la pantalla táctil. La novedad se saldó con un gran ruido mediático, pero con el uso nos dimos cuenta de que la solución no era, de lejos, buena. Pero no han sido los únicos en eliminar los botones físicos de los salpicaderos de sus coches. Mercedes-Benz e incluso el Volkswagen Golf ha apostado por unos controles hápticos poco intuitivos. Sin embargo, ¿Habrá vuelta al origen…?

El ex-diseñador de Apple, Jony Ive, cree que pronto crecerá la demanda de botones físicos en los coches…

No sabemos qué pasará, pero en los últimos lanzamientos de Stellantis estamos viendo que los controles del clima y otros auxiliares ya son convencionales. Por tanto, parece que en las marcas están poniendo atención a las «críticas» y consejos que damos la prensa especializada y los clientes. De hecho Jony Ive, ex diseñador jefe de Apple, ha ofrecido unas declaraciones a Drive en las que dice que los botones deberían regresar al interior de los vehículos.

Según este medio…

«El diseñador del iPod y el iPhone de Apple dice que las modernas pantallas táctiles de información y entretenimiento no pueden igualar la sensación táctil de los botones físicos«

«Creo que hay prestaciones fabulosas con interfaces como, por ejemplo, multitáctil [la tecnología que permite pellizcar y hacer zoom en las pantallas de los teléfonos]»

«Pero seguimos siendo seres físicos. Creo que, potencialmente, el péndulo puede oscilar un poco para tener interfaces y productos que tomen más tiempo y estén más comprometidos físicamente”

Suena paradójico que el diseñador del iPod y del iPhone diga que los botones físicos son necesarios en los coches y más aún cuando los móviles de la manzana los han eliminado casi por completo. Sin embargo, no podemos pasar por alto un detalle: los smartphones están pensados para usarlos en parado y no conduciendo un vehículo. De ahí que las distracciones al volante, por manejar las pantallas táctiles, se hayan multiplicado en los últimos años.

Habrá que ver cuál es la evolución del sector, pero lo que está claro es que las marcas tienen que buscar un equilibrio óptimo entre tecnología y conducción. Ahí también entra en juego la conducción autónoma que, aunque aún queda mucho para su implantación, puede suponer la estocada definitiva a la inclusión de botones físicos en los salpicaderos de los futuros coches.

Fuente – Drive