Bugatti Baby II Carbon Edition: El mejor regalo de reyes si eres rico

La Navidad es la época del año en la que todo el mundo olvida lo ruin y rastrero que se puede ser durante el resto del año. Es como un «time-out» para aprovechar y acercarse a personas a las que luego muchas veces ni se saluda. En fin, una época de postureo que también trae cosas buenas, como la carta a los Reyes Magos de Oriente. Y este año si has juntado lo necesario igual puedes permitirte un capricho (para tus hijos): el Bugatti Baby II Carbon Edition.

Del Bugatti Baby II Carbon Edition es la primera vez que te hablamos, pero no de su predecesor. El Baby II debutó en el año 2019 como un regalo para la marca por su 110 aniversario. Pero tuvieron que pasar unos meses y algún que otro retoque para que se convirtiera en un juguete de verdad. Y ahora, tras dos años a la venta, vuelve en forma de edición especial. Eso sí, no creas que porque sea «pequeño» su valor es de «mercadillo». Sino, toma nota…

El Bugatti Baby II Carbon Edition se fabrica a mano siguiendo los detalles exteriores e interiores del Mistral W16…

Lo primero que has de saber es que el Baby II Carbon Edition quiere rendir homenaje al Mistral W16 que vio la luz hace semanas. Sin embargo, es un tributo a su manera pues el diseño de uno y otro se parecen más bien poco. No obstante, sí que hay un nexo de unión entre ambos «superdeportivos» y no es otro que su producción. Y no solo eso, respecto al Baby II original su carrocería confía en la fibra de carbono masiva para bajar el peso.

También han retirado la rueda de repuesto que iba colgada en el lateral de la carrocería. Por otra parte el volante, de extracción rápida, va situado al lado derecho, aunque su banqueta sólo tiene espacio para un pasajero y los pedales (ajustables y fabricados en aluminio) están situados en el lado izquierdo. Por otra parte los relojes tienen un diseño antiguo a contraste con el indicador del combustible que se diseñó para indicar la carga de la batería.

Respecto a su tren motriz poco que decir pues Bugatti no ha contado ningún dato. Sabemos que es cien por cien eléctrico y que su velocidad máxima, desbloqueada, puede llegar hasta los 67 kilómetros por hora. Eso sí, su producción es artesanal y su precio de partida arranca en los 80 mil dólares. Con todo, hay un problema y se trata de su producción, pues sólo se fabricarán 99 unidades para todo el mundo. Y de este vamos al segundo…

Según parece sólo los clientes que han comprado un Mistral W16 pueden adquirir este Baby II Cargon Edition. Por tanto, sino eres uno de los afortunados, es mejor que no le cuentes nada a tus hijos…

