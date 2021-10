Bugatti Chiron ¿Sabes a cuántas unidades está de acabar su historia…?

El Bugatti Chiron es el modelo con el que la firma gala dio merecido relevo al Veyron. Por si lo habías olvidado fue presentado al mundo en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2016 y, desde entonces, está en activo. La producción que anunciaron se limitaba a 500 ejemplares, pero su ciclo vital ha ido «como un tiro». Sí, porque en este tiempo la fábrica no ha parado de trabajar para satisfacer las demandas de los clientes que han comprado uno.

La primera unidad del Chiron fue entregada a su propietario en marzo de 2017. Apenas un año después, en mayo de 2018, salió de la cadena de montaje la unidad número 100. Pero es que, como puedes leer más abajo, la unidad 300 abandonó la fábrica de Molsheim en marzo de este año, 2021. Pues bien, aunque no parezca cierto, la demanda del Chiron se ha incrementado tanto que la firma ha anunciado que su ciclo vital se está agotando. Verás…

Las únicas versiones que aún quedan a la venta del Bugatti Chiron son los Pur Sport y Super Sport…

Según una nota de prensa oficial publicada por la marca, quedan menos de 40 unidades por fabricar. Esto es, que en apenas unos meses han ensamblado más de 150 unidades. Además, indica cuáles son las que quedan aún a disposición de los clientes. Se trata de los Pur Sport y Super Sport pero la marca no ha querido decir las razones por las que no se han agotado. Quizá sea porque el set up del chasis y su potencia los hacen los más radicales de la gama.

El Bugatti Chiron Pur Sport es especialista en peso y dinámica. Esto es, que respecto a la versión «de calle» reduce su tara en 50 kilos. Para ello, hace uso de materiales como la fibra de carbono o unas suspensiones específicas con una configuración más firme. Por su parte, el Chiron Super Sport ofrece la potencia más alta. Respecto al modelo original su motor incrementa la rendimiento en 74 kW (100 CV) para ofrecer un total de 1.177 kW (1.600 CV).

Al parecer, las 40 unidades que aún quedan por fabricar del Chiron ya están programadas. De hecho, en la nota de prensa recogen lo siguiente…

«Las unidades finales del Chiron y Chiron Sport ya están siendo hechos a mano, o están programados para ser construidos en el Atelier Molsheim de Bugatti, dando paso a la etapa final de la era Chiron»

Con todo, no podemos dar por hecho que sea así, porque sino no tendría mucho sentido anunciar cuántas quedan para cerrar su ciclo vital. Lo lógico habría sido anunciar que ya están todas ensambladas y que, como fin de fiesta, presentan la última unidad. Más bien parece que están animando a los clientes rezagados para que, en un último intento, se hagan con la unidad de sus sueños. En todo caso es cuestión de tiempo, poco tiempo…

