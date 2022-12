Buick Electra E5: Un primer vistazo al eléctrico de GM para China

General Motors está lista para mostrar al mundo que sus años de hibernación han merecido la pena. Para ello todo el equipo de ingenieros han trabajado en el desarrollo de la tecnología eléctrica Ultium que ya está llegando a su nueva generación de modelos. GMC fue la primera en estrenarla con el nuevo Hummer y Chevrolet la segunda. No obstante, será el Buick Electra E5 el que les ayudará a triunfar en uno de los mercados más duros: el de China…

Como bien sabes, porque ya te hemos hablado de ello en varias ocasiones, Buick tiene una gran cuota de ventas en China. Y no solo eso, es una de las firmas premium extranjeras más valoradas por los clientes más pudientes. En esta tesitura General Motors no puede permitirse el lujo de que sus rivales la superen. Y para ello nació la familia de prototipos Electra que han marcado el camino hasta llegar al E5. Eso sí, su debut todavía no es «oficial»…

El Buick Electra E5 está creado sobre la plataforma Ultium y lleva el nuevo logo de la marca sobre la filosofía de diseño «Pure»…

Para anunciar el nacimiento del Buick Electra E5 la casa de los tres escudos publica estas fotos y algún que otro dato. Y aunque lo definen como «SUV eléctrico mediano», su carrocería llega a 4,89 metros de largo, 1,90 metros de ancho y 1,65 metros de alto. Por otra parte, cuenta con una distancia entre ejes de 2,945 metros que, según la marca, le ayudan a «ofrecer un espacio interior muy competitivo». De lo que no dudamos es de su atractivo diseño…

Según explica César Toledo, director general de Ventas y Marketing de Buick en SAIC-GM…

«El Electra E5 es el primero de una cartera completamente nueva de Buick EV en China que establecerá el punto de referencia en los principales segmentos de EV» «Representa completamente la transformación continua de la marca a través de su espíritu innovador y la adopción de las últimas innovaciones de la industria, incluida la plataforma Ultium, el nuevo sistema de cabina virtual y la tecnología mejorada de asistencia al conductor Super Cruise, que los clientes apreciarán»

Respecto a su diseño, por ahora solo conocemos como es por fuera el Electra E5. Sus creadores definen a su técnica como «pureza en el diseño, ejecución refinada y detalles cuidadosos». Estos adjetivos se ven en la línea de sus ópticas diurnas LED en forma de alas o la parrilla trapezoidal de diseño paramétrico. En la vista lateral destacan detalles como los pasos de rueda, la moldura sobre la estribera o el quiebro de la ventanilla en el pilar «C».

La zaga, por su parte, es más sencilla, aunque no faltan ópticas traseras Full LED unidas en el centro. En este plano destaca la inclusión del nuevo logo, con tres escudos separados, de la firma. Tampoco podemos obviar un detalle: la tercera luz de freno superior imita a los tres escudos del logo. El resto de líneas de diseño le dan una apariencia sencilla, al gusto del cliente chino al que va dirigido. Eso sí, del interior no tenemos ninguna imagen.

¿Cuándo será el debut oficial del nuevo Electra E5…?

Como hemos indicado, el debut oficial del nuevo Buick Electra E5 todavía no ha tenido lugar. Estas fotos y el anuncio del uso de la plataforma eléctrica Ultium son un avance de lo que está por venir. Por el momento no hay fecha oficial para el evento de presentación, pero teniendo en cuenta que ha sido creado en China podría ser pronto. Y lo más importante ¿Podría llegar a Europa? Seguro que no, pero si lo hiciera igual tendría su cuota de mercado…

Fuente – Buick