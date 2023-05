Buick LaCrosse: Llega la nueva generación con un look rompedor

Cierto es que el segmento de las berlinas no pasa por su mejor momento vital. Pero hay marcas que tienen en su ADN este tipo de vehículos y eliminarlos por completo de sus gamas es cuanto menos complicado. Buick es el mejor ejemplo de tradición en las filas de General Motors pues lleva años vendiendo berlinas. Y para dar al cliente clásico el mejor servicio ha «parido» una nueva generación de uno de sus modelos clave: el Buick LaCrosse…

Puede que el Buick LaCrosse no te suene pero en países como EEUU o China es todo un veterano. El problema está en que la evolución de los gustos de los clientes ha provocado que su venta se haya quedado reducida a un grupo de países de la región asiática. China es el principal pues allí la marca yanqui tiene una gran reputación y es la razón que ha llevado a GM a dar forma a este nuevo LaCrosse que ves. Pero ¿Tendría sentido en Europa?

La estética del nuevo Buick LaCrosse se inspira en la filosofía de diseño PURE Design…

Como puedes ver, la estética que luce el nuevo LaCrosse es arriesgada y muy atractiva. Para darle forma el equipo de diseño de la marca yanqui ha evolucionado el concepto de diseño PURE Design que ya hemos visto en sus últimas novedades. De esta forma luce un frontal muy afilado que simula el hocico de un tiburón por la forma en que integra las ópticas rasgadas y en cascada en el extremo lateral, la parrilla, la gran toma de aire del paragolpes…

Tampoco podemos obviar, en el frontal, la integración del nuevo logo con los tres escudos o los nervios del capó. En la vista lateral observamos la sutileza en forma de líneas de expresión poco marcadas donde resalta la línea de la cintura así como la moldura cromada que va tras el paso de rueda anterior. Por su parte la línea que va del techo al tercer volumen es muy tendida al estilo coupé e incorpora unas llantas de aleación de diseño exclusivo.