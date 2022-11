Buick presentará su próximo eléctrico para China a finales de año

Buick es una de las firmas más reputadas en China. Y lo más curioso de todo es que no tiene pasaporte chino sino que es de Estados Unidos. Para ser más exactos, por si no lo sabes, forma parte de General Motors otrora y magnánimo fabricante de coches. Ahora ya no son el número uno, pero sí quieren democratizar la electrificación y la tecnología que están desarrollando. Se llama Ultium y engloba la plataforma y el conjunto de batería eléctrica.

Los últimos pasos que Buick ha dado en China tienen que ver con la electrificación de su gama. Todos sus futuros modelos serán eléctricos y para ello han trabajado mucho para que la marca Velite coja entidad. Ahora el equipo directivo de la firma anuncia un nuevo paso en su estrategia. Se trata de la presentación de una plataforma de nuevo cuño y un primer modelo desarrollado sobre ella. Y este teaser quiere dar una pista de todo ello…

Buick llevará a China un SUV eléctrico compacto creado sobre la plataforma Ultium de GM…

Como hemos dicho antes, la plataforma eléctrica de Buick no es otra que la Ultium de General Motors. Y esto seguirá siendo así, pues este anuncio no es otra cosa que confirmar el uso de esta plataforma. Ahora dará el salto de EEUU a China y Buick la “estrenará” con un SUV de tamaño aún indeterminado. Según ha declarado el director general de Ventas y Marketing de Buick en SAIC-GM, César Toledo…

“Con la plataforma Ultium altamente flexible en su núcleo, los nuevos modelos desempeñarán un papel estratégico para Buick en el mercado de vehículos eléctricos altamente competitivo de China” “Comenzarán un nuevo capítulo en la transformación acelerada de la marca hacia la electrificación y la movilidad inteligente, reforzando nuestro compromiso de incorporar las últimas tecnologías para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes”

Respecto al modelo que están preparando y que avanza este teaser todavía no hay muchos datos. Se sabe que tendrá un habitáculo apto para acoger a cinco ocupantes por lo que, es suposición, será compacto. Además, dicen que verá la luz a finales del presente año para iniciar su venta a inicios de 2023. De hecho, confirman las entregas a clientes tendrán lugar en el primer semestre de 2023. Terminan diciendo que darán más datos más adelante…

Habrá que esperar un poco para saber cuáles son los planes de Buick. Con todo, nos da en la nariz que podría ser la versión de producción del Electra que presentaron hace ya unos meses. O también un derivado de este y que esté englobado bajo el amplio abanico de denominaciones comerciales que solicitaron proteger hace poco… Tiempo al tiempo…

Fuente – Buick