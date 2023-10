Cadillac vuelve a Europa vendiendo el Lyriq ¿Sabes en qué país?

La grave crisis que está atravesando el sector del automóvil es algo que se veía venir. La electrificación del sector y la rigidez de las normativas de emisiones está haciendo que las marcas se vean atrapadas. O fabrican «a pérdida» o tienen que abandonar según qué segmentos del mercado para no incurrir en números rojos. Y por culpa de todas y cada una de estas variables, están teniendo tanto éxito las casas chinas que están desembarcando en nuestra región.

Con todo hay una parte del sector del automóvil que parece no vivir en crisis. Se trata del segmento premium que está copado por marcas como Audi, BMW o Mercedes-Benz. Pero, además, los eléctricos de estas marcas tienen algo que parece gustar a los clientes más allá de su tradicional pedigrí. Así es que viendo la oportunidad de negocio en los despachos de General Motors han dado luz verde a que Cadillac regrese a Europa con su buque insignia Lyriq…

El Cadillac Lyriq es la punta de lanza de la nueva ofensiva que los responsables de General Motors han creado para Europa…

A lo largo de estos meses hemos hablado mucho del nuevo Cadillac Lyriq. Por si lo habías olvidado es un SUV premium que mide 4,99 metros de largo, 1,97 metros de ancho y 1,62 metros de alto. Es así como se inscribe en el segmento F de representación y no solo por su tamaño, también por su elevada tecnología. Bajo su carrocería se encuentra la plataforma Ultium de General Motors que le provee de una batería de ion litio de 100 kWh…

Con ella el SUV Lyriq anuncia una autonomía media que se sitúa en los 550 kilómetros. Esta cifra es para la versión que está a la venta en Europa. Para nuestra región los responsables han elegido la monomotor que va sobre el tren posterior y ofrece 345 CV de potencia y 441 Nm de par. Por ahora no está previsto que se amplíe la gama aunque si el acogimiento de los clientes es el adecuado para las estimaciones de General Motors podría darse el caso.