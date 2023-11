Callum Skye: El buggy eléctrico definitivo para disfrutar en campo…

La electrificación del sector del automóvil es un regalo y una cruz. Los fanáticos del sector, aunque odian el paso que vamos a dar con los coches eléctricos, están felices con la gran variedad de modelos y versiones que hay. Además, nos gusta saber que nuevas marcas y empresas están luchando para hacerse un hueco en un sector tan duro. La cruz está en que los fabricantes asentados lo están pasando muy mal para desarrollar toda esta tecnología.

Sea como fuere, modelos como el Callum Skye son un regalo. En efecto, modelos locos como este son los que nos gustan y, además, dan vidilla a un sector que durante años ha sido muy aburrido. El problema está en que no es un modelo al uso sino un prototipo que, tal como está planteado, no tiene muchos visos de llegar a la realidad. Eso sí, como anticipo de lo que podría llegar es un «caramelito» que gustaría a más de un cliente. Toma nota, por si te gusta.

El Callum Skye es obra del diseñador Ian Callum… y se presenta al mundo como un buggy off road eléctrico…

Como puedes ver, este Callum Skye es un modelo que combina la filosofía pick up con la de los SUV´s y buggies. Sus cotas exteriores, según la web del estudio de diseño que lo ha concebido, rondan los 4 metros de largo. Según sus creadores, su filosofía es la de…

«Un vehículo eléctrico todoterreno de alto rendimiento, creado para propietarios exigentes que buscan extraordinarias aventuras dentro y fuera de la carretera»

Además, sus líneas son únicas no pareciéndose a ningún otro modelo del mercado. Así, tenemos un frontal afilado al que acompañan unas ópticas muy finas y atractivas. El espacio del paragolpes lo ocupa una «defensa» off road que se complementa con unas ópticas LED para las anti niebla de cuatro puntos. Por otra parte no hay pasos de rueda como tal sino que las grandes ruedas para campo se comen la zona baja del capó con anchas aletas superiores.

En la vista lateral es donde más se aprecia su concepción tipo buggy. La posición del parabrisas y pilares «A» son las de un turismo pero el formato de las puertas, los anti niebla, pasos de «rueda» y altura de carrocería lo llevan directo a la categoría off road. Luego está la línea de techo tan acusada que da paso a una zaga minimalista que presume de grandes ópticas Full LED unidas al centro y un portón cortado casi en vertical muy aerodinámico…

De puertas adentro no tenemos imágenes, aunque Callum estudio nos cuenta algunos de sus secretos…

«Los ocupantes del CALLUM SKYE están completamente encerrados en un ambiente de cabina cómodo y refinado con un diseño 2+2. Su diseño sofisticado da como resultado una forma esculpida imponente pero elegante, centrada en sus capacidades prácticas resistentes y su destreza todoterreno»

Con 4 metros de tamaño y sólo 1.150 kilos…

Y por último, toca hablar de su técnica. Volvemos a los misterios ya que sus responsables se limitan a indicar que es eléctrico y poco más… Así, podemos leer esta descripción…

«Diseñado y fabricado para ser emocionante y gratificante en la carretera, el CALLUM SKYE, totalmente eléctrico y con tracción total, es extremadamente capaz fuera de la carretera, respaldado por una especificación técnica duradera en su núcleo. Ya sea que viaje por caminos serpenteantes, prados cubiertos de hierba, pistas de gravilla, arena prístina o paisajes cubiertos de nieve, está listo para su próxima aventura. Con su cabina completamente cerrada, no hay necesidad de ningún especialista ni vestimenta protectora para conducirlo; La misión de CALLUM es ofrecer diversión y disfrute sin límites, sin desorden ni molestias»

Por tanto, sin una fecha de lanzamiento, debemos reconocer que este «regalo» se nos queda corto. Ojalá Callum y sus «socios» puedan venderlo muy pronto…

Fuente – Callum Design