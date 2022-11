Caterham ya está trabajando en un coupé de dos plazas y eléctrico

Lo hemos dicho una y mil veces, pero no está de más volverlo a repetir. Caterham es uno de los fabricantes de coches más exclusivos de cuantos existen actualmente. Su gama se basa, casi en exclusiva, en el Seven pero su aura de exclusividad está presente en cada una de las versiones y modelos nuevos que presenta. Eso no quita para que haya vivido una época un tanto convulsa ya que hace poco tiempo cambió de manos dejando de ser inglesa.

Sea como fuere, la esencia de Caterham es indeleble y todos sus modelos la tienen muy presente en su ADN. El problema que se le presenta es que tiene que “espabilar” sino quiere verse “hundida” por culpa de las nuevas normas de emisiones. De ahí que su nueva matriz esté meditando en dar el paso a la electrificación total con un modelo que de a la gama un soplo de aire fresco. Y parece que este proyecto ya está en marcha, no siendo un Seven eléctrico.

El nuevo deportivo de dos plazas de Caterham será eléctrico y muy ligero, complementando al Seven ICE…

Gracias al medio inglés Autocar hemos tenido acceso a los planes de Caterham. Sí porque Bob Laishley CEO y máximo responsable de la firma inglesa, les ha contado cuál es la hoja de ruta que van a seguir de cara a los próximos años. Según ha explicado, el equipo directivo de la marca tiene en marcha un proyecto de Seven electrificado que han desarrollado de forma interna a modo de evaluación. Pero la gran noticia está en su futuro plan de producto.

Al parecer, en su hoja de ruta hay un nuevo biplaza eléctrico que completará al Seven. De hecho para evitar y cortar los rumores, Laishley ha indicado que se trata de “una idea en la cabeza de las personas” pero que en su matriz VT Holdings, los máximos responsables están deseosos de hacerlo realidad. Pero si creías que estas eran sus únicas declaraciones en relación a este nuevo proyecto, ha querido dejar unas palabras mucho más claras y concisas.

“Definitivamente no será un Seven” […] “Pero tendrá todas las características que los clientes de Caterham de hoy conocen bien: ligereza, simplicidad, agilidad y rendimiento. Al igual que el Seven, tendrá una estructura espacial de acero (pero diferente) porque son fáciles de modificar en producción si es necesario. Tendrá una carrocería envolvente de seis paneles en aluminio o carbono: dos umbrales, dos puertas más aberturas tipo concha delante y detrás” “Será más bonito y más moderno que un Seven, esos serán grandes puntos de distinción, y tal vez tenga techo. Lo estamos diseñando como un EV puro desde el principio, solo con tracción trasera, y se registrará bajo las reglas de SVA“

Como será este nuevo deportivo biplaza eléctrico de Caterham no lo sabemos, pero que el proyecto nos pone el vello de punta es una gran verdad. Ahora, a ver si tiene más suerte que cuando se pusieron a desarrollar el C120…

Fuente – Autocar