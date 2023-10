Chery quiere conquistar Europa y ya tiene un plan para ello…

El sector del automóvil en Europa es uno de los más maduros y atomizados de todo el mundo. Ambas características le otorgan una serie de peculiaridades que, entre otras, lo convierten en una «trampa» para las marcas que tienen en su haber una peor imagen comercial. Las empresas chinas son las que más esfuerzo están poniendo en su lanzamiento europeo y una de las que más interés tiene es Chery. De hecho, se presenta como un «potente coco».

Hace nada contamos que Chery iba a lanzar en Europa y España la firma Omoda. Pues bien, parece que los directivos de la marca no se «conforman» con este paso pues estarían pensando en reforzar su posición con otras dos marcas más. Como bien sabéis, el volumen comercial de China permite la creación de un sin fin de marcas pero quizá esta estrategia en el Viejo Continente sea demasiado. Aunque el éxito de este movimiento sólo lo decidirá el cliente…

Chery, además de lanzar Omoda, también lanzará en Europa las firmas Jaecoo y Exlantix…

Si haces un poco de memoria recordarás lo que te contamos del Omoda C5. En resumen, estamos ante un SUV de atractivo diseño que, por ahora, centra su gama en un interesante motor de gasolina 1.6 litros turbo de 197 CV de potencia y 290 Nm de par. Para su gestión confían en una transmisión automática de doble embrague y 7 etapas que envía la fuerza del motor al suelo a través del eje delantero. Sin embargo, tras él llegarán otros más «interesantes»…

Chery quiere vender modelos térmicos, híbridos enchufables y eléctricos puros. De ahí que haya ideado hacerlo a través de sus tres filiales Omoda, Jaecoo y Exlantix. Por tanto, llegarán al viejo continente modelos de estas tres marcas para captar la atención de un amplio grupo de clientes. Esta expansión se centraría en los grandes países europeos incluyendo, como era de esperar, a Alemania, Gran Bretaña, España, Italia y Francia entre ellos.