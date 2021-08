Chevrolet Equinox: ¿Estamos ante la versión eléctrica del SUV yanqui…?

El lanzamiento comercial del Ford Mustang Mach-E ha causado mucho revuelo entre los tres fabricantes de coches americanos. General Motors, Ford Motor Company y Stellantis (considerando sus firmas patrias) están en una dura lucha por ver quién domina el mercado local. Y teniendo en cuenta que la electrificación manda, por ahora están ganando aquellos que se apresuraron a desarrollar esta tecnología. Pero esto podrían cambiar en poco tiempo.

General Motors, aunque ya vende modelos eléctricos, aún necesita un representante en el jugoso segmento de los SUV´s. Por esta razón dio luz verde a la creación del nuevo Bolt EUV, aunque claramente no llega donde quiere. Es un parche mientras la firma de la pajarita desarrolla el que debería ser su primer todo camino eléctrico. Y puede que no tardemos mucho en verlo, pues la filtración de la patente del Chevrolet Equinox no ha puesto en su pista…

Estas imágenes circulan por la red de redes desde hace unos días, pero hemos tenido que buscar la fuente para darles credibilidad. Según parece, han sido registradas por SAIC Motor en una oficina de patentes china. Este es uno de los socios de General Motors en este gran mercado y, como es costumbre, le ayuda a dar forma a algunos de los modelos que van a venderse en esta región. Pero ojo, que el proceso de registro arrancó en febrero de este año.

Al parecer desde entonces, hasta el pasado mes de julio, han estado en estudio para su aprobación. De ahí que no hayamos tenido conocimiento de este expediente. Con todo, tampoco podemos adelantar mucho más, aunque son los rumores los que se han puesto manos a la obra para darle sentido a la filtración de esta patente. Según parece, y por el momento nadie lo contradice, estaríamos ante la versión eléctrica del nuevo Chevrolet Equinox.

Esto sería así según una parte de los rumores, porque hay otros que dicen que sería la versión híbrida (HEV) o híbrida enchufable (PHEV). De lo que no queda duda es de que este diseño es obra de General Motors y, para ser más exactos, de Chevrolet, la firma que acoge en su gama al Equinox. Por tanto, solo queda esperar para ver que estos rumores se confirmen o, no. Y a vosotros ¿Qué os parece su diseño? ¿Os gusta lo que veis?

Fuente – DESIGNview (tdmn.org)