Chrysler Halcyon: La vuelta del «pentágono estrellado» es realidad

Stellantis es, junto al Grupo Volkswagen y Geely, uno de los fabricantes con más número de marcas en su portfolio. Y tanta variedad, aunque le permite llegar a muchos tipos de clientes, también supone problemas. Uno de los que más dolores de cabeza puede darle no es la resurrección de Alfa Romeo o Lancia, sino la de Chrysler. Como ya sabéis la «casa del pentágono estrellado» lleva años a la baja. Tanto que ha pasado a ser minoritaria incluso en los EEUU…

Si hacéis un poco de memoria recordaréis que hace nada «mató» al 300C. Poco después supimos que a la Pacífica, su único modelo a la venta, le aplicaría un profundo restyling para dar margen a sus nuevos modelos eléctricos. El caso es que con el nuevo Chrysler Halcyon Concept muestra cómo será una de sus próximas novedades. Y ojo que si vas más allá verás que no solo muestra un nuevo modelo también un nuevo logo de marca. ¿No lo ves? Pues mira.

El diseño del nuevo Chrysler Halcyon Concept es fluido y elegante estrenando, además, nuevo logo para la marca…

[embedded content]

En esencia estamos ante lo que podríamos calificar como «nuevo 300C». Este Chrysler Halcyon es una berlina con un aire coupé que juega con líneas fluidas para dar mucho volumen a su carrocería. Su coeficiente aerodinámico aún es una incógnita pero debería ser muy bajo a tenor de la altura libre al suelo y el diseño de la cabina, o los pasos de rueda y demás elementos. Amén de las tomas de aire que van tras los pasos de rueda o las grandes llantas.

En el frontal y la zaga podemos destacar dos elementos clave. Primero está el diseño de sus ópticas Full LED que son de tipo minimalista pues tanto una como la otra se limitan a un simple trazo. En segundo lugar está el nuevo logo de Chrysler con una reinterpretación del logo halado que ha estado usando hasta ahora. Ahora luce sencillo con un trazo superior que abraza a otro inferior más corto y con forma de copa. En esencia, minimalismo puro…

Artículo relacionado: Chrysler 300C: ¿Es este render su sucesor eléctrico? Quizás sí…

Otro efecto de diseño del nuevo Halcyon Concept es que sus puertas carecen de pilar «C». Las delanteras se abren tal cuál sabemos y las traseras son de tipo «suicida» permitiendo un generoso hueco para acceder al habitáculo. Pero nos interesa más que parte del techo se abre como un «alas de gaviota» para ofrecer un diseño en «T» como modelos míticos al estilo del Honda Del Sol. En esencia, un estilo sencillo que no parece llegue al mercado tal cuál…

Esto mismo podríamos aplicarlo al interior. Es tan sencillo a la par que futurista que nos cuesta creer que la marca se vaya a atrever con él para llevarlo a producción. No hay más que ver la disposición de los asientos, el volante o como nos «ocultan» la pantalla central táctil. Amén de que en cuanto a tecnología hace uso «masivo» de la IA y eso, a día de hoy, no parece muy seguro aplicado a la conducción autónoma. Por tanto, paciencia pues…

Se sustentará sobre la plataforma STLA Large de Stellantis que «va a medias» con el nuevo Dodge Charger Daytona EV…

Como hemos indicado antes el nuevo Chrysler Halcyon Concept prefigura la próxima novedad de la marca yanqui. Y aunque a priori su diseño puede parecer muy futurista y no adaptado para llegar a la línea de montaje, igual nos dan una sorpresa. Por si no lo sabíais bajo este «efectista» diseño está la plataforma STLA Large de Stellantis con todo lo bueno que ello supone. No en vano, es la misma plataforma que usará el nuevo Dodge Charger Daytona.

Artículo relacionado: Dodge Charger: La nueva generación se anticipa con estos teasers

El problema que tenemos es que la marca no da dato alguno sobre su tren motriz eléctrico. Con todo, es un sistema de 800 voltios que fácilmente superará los 600 CV de potencia y los 600 kilómetros de autonomía. Para ello recurrirá a una batería con capacidad superior a los 100 kWh según versiones. Según explica la firma en su nota de prensa oficial…

«Chrysler lanzará el primer vehículo eléctrico de batería de la marca en 2025 y contará con una cartera totalmente eléctrica en 2028. El Chrysler Halcyon Concept refuerza el compromiso de la marca con el plan Dare Forward 2030 de Stellantis«

Mientras llega y no, paciencia…

Fuente – Chrysler