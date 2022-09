Chrysler trama algo y con este teaser lo confirma ¿Sabes qué es?

Chrysler es una de las firmas más especiales de las que orbitan en la galaxia de Stellantis. No en vano, durante años ha sido uno de los grandes fabricantes de coches de Estados Unidos. Hoy día no es la sombra de lo que fue, pero aún conserva una tradición que para sí quisieran muchas de sus rivales. Y precisamente a ese intangible es a lo que se agarrarán los ejecutivos del cuarto fabricante de coches del mundo para traerla de vuelta a la actualidad…

Si haces un poco de memoria, recordarás que hace meses presentaron el Airflow Vision Concept. Con él, la marca ratificaba que su futuro será cien por cien eléctrico y ya trabajan para cumplir con su plan. Sin embargo, su actual gama necesita un empujón para que no se hunda y de ahí que también quieran cuidarla. Y con el teaser que han publicado en sus redes podrían estar en este camino. Es críptico, pero parece que el mensaje es muy claro…

Todo apunta a que Chrysler podría presentar una versión Hellcat V8 del 300…

Si traducimos al castellano lo que pone, podemos leer lo siguiente: «Estamos trayendo el poder en 2023. Estén atentos». Por tanto, Chrysler quiere indicarnos que para el próximo ejercicio pondrán a la venta, o planean lanzar al mercado, algún tipo de vehículo de altos vuelos. Además, la nota de prensa oficial que han publicado nos emplaza a la siguiente fecha: el próximo día 13 de septiembre. Si echamos un vistazo podemos leer que…

«Chrysler organizará una conferencia de prensa y presentará un vehículo de edición especial el martes 13 de septiembre en la víspera del día de los medios para el primer Auto Show de Detroit interior/exterior en Huntington Place y Hart Plaza organizados por el North American International Auto Show»

En resumen: en la víspera del Auto Show de Detroit Chrysler presentará un vehículo de edición especial. Por tanto, apostar por un prototipo eléctrico del futuro 300 no parece viable. Tampoco por la versión de producción del Airflow que ya conocemos y que será su primer vehículo cien por cien eléctrico. Las razones: la nueva generación del 300 está prevista para el año 2026 y todavía se está desarrollando. El Airflow no verá la luz hasta el próximo 2024.

Entonces, os estaréis preguntando ¿Qué es lo que trama Chrysler entonces? Pues sabiendo que es un vehículo de edición especial, tiene que ser de un modelo que actualmente esté en su gama. Y aquí es donde todo apunta a que podría tratarse de un 300 V8 Hellcat para, de esta forma, decir adiós a un motor mítico. De hecho sus hermanos de Dodge estarán todo el próximo año 2023 despidiéndolo y en la casa del pentágono podría ser igual…

Quien sabe, pero un Chrysler 300 SRT Hellcat sería el antídoto para que las ventas de esta berlina no terminen de hundirse. Además, su debut oficial tendrá lugar antes de la presentación del nuevo Ford Mustang y eso, a buen seguro, no habrá gustado nada a los chicos del Blue Oval. Y a ti ¿Te gustaría que fuera este modelo? Lo triste es que, de materializarse, al Viejo Continente no llegará…

