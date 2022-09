Citroën actualiza su logo e imagen corporativa ¿Qué te parece…?

«Renovarse o morir». Esta máxima deriva de la frase “el progreso consiste en renovarse” que acuñó Miguel de Unamuno y que ha llegado hasta nuestros días. El sector del automóvil es uno de los que la ha hecho suya desde sus albores pues sin evolución y renovación jamás hubiera llegado donde está hoy. Y todos los fabricantes quieren que el público las perciba como frescas y jóvenes, razón por la que actualizan sus modelos, sus logos y eslóganes de marca.

En los últimos años hemos asistido a la renovación de logos e imágenes comerciales de Peugeot o Skoda. Y hoy toca hablar de la última marca que se ha «lanzado a la piscina» para mostrar al mundo cómo quiere ser vista por todos sus fans. Citroën presenta un nuevo logo que a buen seguro no dejará indiferente a nadie. Pero lo mejor de todo es que la evolución tenía que haber visto la luz hace un tiempo, aunque eso es agua pasada. ¿Te gusta?

Citroën reinterpreta el óvalo original del año 1919 y es la décima evolución en los 103 años de historia de la marca…

Si echas un vistazo a la imagen retrospectiva que publicada por Citroën, esta es la décima evolución de su logo en los 103 años de historia de la marca. Esta nueva versión, es una adaptación del diseño original del año 1919 adoptado por André Citroën y que pronto veremos en un nuevo modelo. Según explica la casa gala, será un «vehículo familiar conceptual significativo». O lo que es lo mismo, un prototipo que quizá sea eléctrico y de diseño «rarito»…

Según la nota de prensa oficial publicada por la marca…

«Debutará en un vehículo conceptual a fines de septiembre y luego adornará progresivamente futuros productos y conceptos globales a partir de mediados de 2023»

Esta última parte del comunicado es importante, pues los responsables de Citroën han indicado que trabajan en un nuevo lenguaje de diseño. Con él, buscan que su logo sea más visible de lejos. Con ello pretenden que todo aquel que lo vea sepa que está ante un modelo de su marca. Pero en sus coches no será el único sitio donde veremos esta nueva imagen de marca…

«La identidad corporativa mejorada y actualizada se implementará cada vez más en entornos digitales, de distribuidores y corporativos«

De otra forma, a la red de ventas le toca volver a «aflojar pasta» (y se muy bien de lo que hablo) para adaptar su imagen a la de la marca. Una inversión que muchos concesionarios y pequeñas agencias no pueden asumir…

Además, este nuevo logo también tiene una explicación oficial…

«La nueva firma de la marca promete acelerar una era audaz, inclusiva y emocional para las soluciones de movilidad y las relaciones con los clientes de Citroën»

Según explica el CEO de Citroën, Vincent Cobée, este nuevo logo es un «elegante símbolo de progreso». El camino hacia un futuro puramente eléctrico. Su estética ha sido creada por el equipo de diseño de la marca con la ayuda del centro Stellantis Design Studio. Pierde el acabado cromado y los dos chevrones están insertos en un óvalo vertical. Además, se viste con el mítico tono Monte Carlo Blue que ya vistieron, entre otros, el 2CV.

Además, también hay nuevo eslogan… que suena de algo…

Aprovechando que el logo de Citroën evoluciona, también lo hace el «grito de guerra comercial». La nueva voz es la siguiente «Nothing Moves Us Like Citroën» que si traducimos al castellano significa esto: «Nada nos mueve como Citroën». Y aunque todavía no la veremos en sus anuncios, no tardarán en utilizarla de forma selectiva en las campañas de comunicación corporativa y de producto que pongan en marcha a lo largo de los próximos meses.

En su nota de prensa explican la elección de esta locución de la siguiente forma…

«Para resaltar la próxima revolución en el enfoque de la marca para futuras soluciones de movilidad accesible y su compromiso con los servicios al cliente sin estrés»

Según declaraciones de Vincent Cobée, CEO de Citroën…

«Mientras nos embarcamos en probablemente el capítulo más emocionante de nuestra ilustre historia de 103 años, es el momento adecuado para que Citroën adopte un nuevo aspecto moderno y contemporáneo. Nuestra nueva identidad es un elegante símbolo de progreso a medida que transportamos a nuestros clientes físicamente en vehículos atrevidos y con visión de futuro que desafían las reglas tradicionales de la industria, y emocionalmente al garantizar que toda su experiencia, en particular la electricidad, sea más asequible, cómoda y placentera, sean cuales sean sus deseos y necesidades nuestro legado de inspirar a los consumidores con vehículos atrevidos y revolucionarios nos impulsa a adoptar un enfoque diferente y más inclusivo para la futura movilidad familiar, y creemos firmemente que los clientes del pasado, presente y futuro estarán de acuerdo en que nada nos mueve como Citroën«

Toda una declaración de intenciones que veremos donde lleva a Citroën…

Fuente – Citroën