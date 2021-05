Citroën Ami: Este «objeto de movilidad» ya tiene precio oficial en España

El Citroën Ami quiere cambiar la forma de movernos en las grandes ciudades. Cuando la casa del doble chevrón lo presentó en sociedad nos llevamos una sorpresa doble. En primer lugar, porque su diseño, alejado de un vehículo convencional, lo asemejaba a un juguete. En segundo lugar, porque el uso de un nombre mítico, como lo es Ami, marcaba un punto de inflexión en la marca. No obstante, sigue la tendencia disruptiva de la firma gala.

Ahora, tras promocionar sus virtudes por media Europa, aterriza en el mercado. Además, no lo hará solo, ya que su hermano My Ami Cargo lo hará poco después. Con todo, su misión es básica: captar la atención de aquellos que buscan un método de transporte barato y ecológico. El gran público está entre sus objetivos, pero las grandes empresas del transporte también. Si te gusta y quieres uno te contamos sus precios y niveles de equipamiento.

La gama del Citroën Ami está compuesta por hasta seis versiones diferentes…

La gama comercial del Citroën Ami en España esta compuesta por siete acabados en tres bloques. El básico se llama Ami. En la zona media hay cuatro versiones que parten del acabado Ami. A más, suman un pack que se identifica por el color de sus adornos: My Ami Orange, My Ami Khaki, My Ami Grey y My Ami Blue. Por último están los acabados más completos y llamativos: My Ami Pop y My Ami Vibe.

El equipamiento de la terminación Ami es tan simple que no incluye ni tapacubos. Si subimos a la zona media, con los packs Orange, Khaki, Grey y Blue, suma (cada uno en su color), tapacubos, 2 stickers para las ventanas, 2 stickers para la parte inferior de las puertas, 3 espacios de almacenamiento para el salpicadero, 1 gancho para bolsas en el lado del pasajero, 1 red central de separación de carga o alfombrillas.

Por último están los My Ami Pop y My Ami Vibe. Ambos están por encima de los packs Orange y Grey. El primero incluye 1 embellecedor negro para la parte superior del paragolpes delantero, 1 alerón negro trasero de techo, 2 embellecedores negros de faros traseros o un refuerzo negro para el paragolpes trasero. El más completo, entre otros, monta barras de techo o stickers para las puertas con el motivo «líneas de nivel»…

En todos los casos, el único elemento opcional es el kit manos libres para smartphone. Su precio es de 99 euros y cuenta con conexión Bluetooth. A más, existe la posibilidad de incluir un pack mantenimiento que va desde un año hasta un máximo de cinco. Como novedad, incluye hasta 2 asistencias al año por batería descargada y el mantenimiento con piezas de desgaste y mano de obra en la red oficial de Citroën España.

Precios de lanzamiento para el nuevo el Ami en España…

Dotación, lo que se dice dotación, el Citroën Ami lleva lo justo. Pero debemos tener en cuenta que no estamos ante un coche al uso, sino ante un «objeto de movilidad». Así es como lo define la marca y por ello sus precios son tan ajustados. No son un regalo, y más teniendo en cuenta que la potencia de su motor eléctrico es de sólo 8,16 CV. A ello hay que sumar que la batería le otorga una autonomía media homologada de sólo 75 kilómetros.

En todo caso, si quieres uno ya puedes hacer tu pedido a través de la web de Citroën España. Para probarlo tendrás que comprobar la disponibilidad, pues la red comercial de la marca todavía no tiene el número de unidades que necesitan para ello. Además, aún tienen que hacer públicos los precios de renting mensual, que será la opción a la que más clientes se acojan. Todo ello debería apuntalar su éxito comercial, aunque eso lo dictaminará el público.

Motor Tracción Cambio Autonomía Acabado Precio Motor Tracción Cambio Autonomía Acabado Precio Eléctrico 6 kW (8.16 CV) Delantera Automático 75 kilómetros Ami 7.200 € Eléctrico 6 kW (8.16 CV) Delantera Automático 75 kilómetros My Ami Orange 7.600 € Eléctrico 6 kW (8.16 CV) Delantera Automático 75 kilómetros My Ami Khaki 7.600 € Eléctrico 6 kW (8.16 CV) Delantera Automático 75 kilómetros My Ami Grey 7.600 € Eléctrico 6 kW (8.16 CV) Delantera Automático 75 kilómetros My Ami Blue 7.600 € Eléctrico 6 kW (8.16 CV) Delantera Automático 75 kilómetros My Ami Pop 8.100 € Eléctrico 6 kW (8.16 CV) Delantera Automático 75 kilómetros My Ami Vibe 8.560 €

Fuente – Citroën – Citroën Ami precios oficiales lanzamiento España