Citroën C3: Inicia su venta en Mercosur y da pistas de lo que podría venir

Igual no lo sabías pero Citroën es una de las firmas con más presencia en América del Sur. En los últimos años han trabajando duro para plantar cara a una de las marcas que más ha crecido. Se trata de la que ahora está en su grupo y no es otra que Fiat. Sí, la casa del doble chevron lleva años intentando superar a la turinesa sin éxito, pero eso ya no les ha de importar. Sobre todo ahora que van de la mano y los resultados de una son, al final, de la otra…

Ahora que los SUV´s se llevan más que nunca, y sobre todo en esta región del mundo, Citroën ha apostado fuerte por ellos. De ahí que la nueva generación del Citroën C3 haya mutado para abandonar el segmento de los urbanos y dar el salto al de los todo camino. Ya os hablamos de él hace unas semanas, pues el modelo que llega a Brasil y países anejos es el mismo que vio la luz para la India. ¿Recuerdas a uno y otro? Pues deberías por esto…

El nuevo Citroën C3 para Mercosur iniciará su venta en el mes de abril…

Como puedes ver, la línea que define la estética del nuevo Citroën C3 para Mersocur es fresca y juvenil. Sigue el código que ya conocemos en los nuevos Citroën C5 X o la evolución del C5 AirCross. Como curiosidad, decir que este C3 se posicionará en la gama de la marca como el modelo de acceso, justo por debajo del C4 Cactos que hace nada dejó el mercado europeo. Acá aguantará durante más tiempo, aunque su relevo podría estar ya cociéndose.

Según la nota de prensa oficial…

«El nuevo Citroën C3 es el primer vehículo revelado en una familia de tres modelos desarrollados y fabricados en América del Sur durante los próximos tres años, es un hatchback moderno con un diseño único. Con mucha fuerza y ​​personalidad, Citroën expresa toda su originalidad en el modelo que fue cuidadosamente diseñado para el mercado brasileño y sudamericano«

Estas concesiones estéticas se aprecian en detalles como la altura libre de la carrocería o los pasos de rueda o los airbump de las puertas . De puertas adentro los materiales elegidos no son los más vistosos por calidad ni ajustes. Sí por su personalización, ya que vendrá de serie con molduras para el salpicadero acabadas en los tonos Steel Grey o Metallic Blue. Como curiosidad, llama la atención el display central táctil de 9 pulgadas de tamaño.

Con todo, hace horas supimos que Stellantis está trabajando en un nuevo modelo eléctrico para Citroën. Todos los rumores dicen que se trata del nuevo C3 y que, además, podría pasarse al bando de los SUV´s. Por ahora no hay nada claro, aunque de ser así, podría seguir la inspiración vista en este modelo para Mercosur. ¿Te gustaría que el coqueto urbano galo de el salto y se cambie de bando?

Fuente – Citroën