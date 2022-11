Citroën C5 X Pallas: El mito resucita, pero no como te imaginas…

Hubo una época en que Citroën fue considerada como una firma premium. No, no lo era por su gama ya que una gran parte de sus modelos estaban ubicados en los segmentos más populares del mercado. Pero sí porque en ella había una denominación que designaba a las versiones más lujosas de los ya míticos DS, CX e incluso el GS. ¿No te suena de algo el nombre Pallas? Si eres muy joven quizá no, pero si peinas canas igual sí te suena…

El problema es que Citroën dejó de usar esta terminación premium hace ya un tiempo. Y con el regreso de DS en Stellantis no parece que tengan ganas de devolverla de nuevo a la vida. Pero siempre hay “ovejas” díscolas que se salen de la norma y este Citroën C5 X Pallas que os traemos es obra de una de ellas. Se trata de esta exclusiva unidad mandada hacer por Philippe Beaugé, director gerente de Citroën Claris Automobiles en Francia…

El Citroën C5 X Pallas diseñado por Claris Automobiles no tendrá réplica oficial por parte de la marca…

Si queréis echar un vistazo a este Citroën C5 X Pallas podéis acudir a la fuente. En todo caso, os contaremos que hay cambios sutiles como por ejemplo una carrocería pintada en negro con detalles dorados. A citar las llantas o coquillas de los retrovisores, inserciones bajo los logos o las insignias laterales. Como curiosidad, el nombre Pallas va en la misma grafía que antaño acompañando al nuevo logo de Citroën del que ya os hablamos hace semanas.

Este mismo tono dorado también se extiende por el interior. Sobre todo por el salpicadero y mandos que se encuentran en las puertas para los elevalunas. No obstante, destaca por la tapicería de cuero marrón claro acolchado que visten los asientos Advanced Comfort y reposabrazos laterales. A modo de contraste tenemos alfombrillas de piel sintética en tono marrón dorado que aportan al conjunto un toque retro. Y hasta ahí, ningún cambio más.

Sin embargo, si te ha gustado el Citroën C5 X Pallas te tenemos una sorpresa. Citroën Claris Automobiles tiene un taller propio en el que puede fabricar esta versión bajo pedido. No sabemos cuál será su precio pero no parece excesivamente complicado aplicar estos cambios. Más, teniendo en cuenta que bajo su piel no tocan un ápice de la mecánica y la tecnología que le da forma. ¿Habrá gustado esta iniciativa a Citroën y Stellantis?

Habrá que estar pendientes…

