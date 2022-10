Citroën «encara» a Musk ahora que es dueño de Twitter y su rival…

El desembarco de Elon Musk en Twitter va a traer cola. La red social del pajarito es, sino la más importante, la que sí aglutina un mayor número de interacciones entre sus miembros. De hecho, es una de las pocas que permite un, digamos, comportamiento más laxo pues en ella podemos encontrar casi de todo. Pero al sector del automóvil no le ha gustado mucho que el magnate se haga con ella, sobre todo porque es dueño de la marca de eléctricos Tesla.

Hace unas horas os hemos contado la reacción de General Motors ante la llegada de Musk a Twitter. Y este revuelo no se va a quedar ahí, pues Citroën ha hecho algo parecido, aunque de una forma muy diferente. Esto es que han publicado un tweet en su cuenta oficial dejando un “recado” al ahora dueño de la red social más potente. Sus palabras son escuetas, pero basta con leer entre líneas para saber cuál es su intención. ¿No lo pillas? Pues toma nota.

Hello to the social media platform owned by one of our competitors

— Citroën (@Citroen) October 28, 2022