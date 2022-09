Citroën My AMI Tonic: La versión tope se presenta colorida y jovial

La jugada de Citroën con el My AMI le ha salido redonda a Stellantis. La electrificación de los segmentos más bajos tardará aún un tiempo en materializarse pero ellos, mientras tanto, irán arañando ventas con un producto muy sencillo. No es la mejor opción para salir a carretera, tampoco su homologación lo aconseja, pero el mercado ya se va haciendo una idea de lo que está por venir. Además, en la casa gala saben cómo han de proceder.

Sí, porque a lo largo del poco tiempo que lleva a la venta el My AMI han dado la nota en varias ocasiones. Para ello se las han ingeniado a base de presentar versiones especiales y curiosas como el My Ami Buggy Concept. Es más, tanto han gustado que se han visto obligados a ponerlas a la venta. Pues, bien, ahora vuelven a la carga y lo hacen con una nueva versión que se ubica como la más alta de la gama. Se trata del Citroën My AMI Tonic…

Con el Citroën My AMI Tonic las versiones My Ami Khaki y My Ami Vibe dejan de producirse…

Como puedes ver en las fotos, el diseño base del nuevo Citroën My AMI Tonic no sufre cambios. Más bien sus creadores han optado por incluir ciertas novedades a base de stickers para la carrocería y otros elementos como los embellecedores de las ópticas frontales. Según explica Citroën en su nota de prensa oficial «se asemejan a unas gafas de sol» o los tapacubos, la moldura negra bajo el parabrisas, los pasos de ruedas o barras del techo.

Estos elementos resaltan gracias a la combinación cromática que viste su carrocería. Para ello han elegido el caqui y un amarillo brillante que, según Citroën, «configuran una versión fresca y vibrante que anima a sus pasajeros a afrontar cada desplazamientos con una gran vitalidad». El primero se extiende por elementos como los adhesivos de la parte inferior de las puertas o los embellecedores del exterior el segundo acompaña al primero en su aplicación.

De puertas adentro el Citroën My AMI Tonic está equipado de serie con accesorios funcionales como un clip para el smartphone, tres espacios de almacenamiento en el salpicadero, redes en las puertas, red de separación central, un gancho para bolsas, alfombrillas y el sistema [email protected] que sirve para conectar un smartphone con el Ami. Aquí los tonos decorativos exteriores se aprecian en el interior en los huecos de almacenamiento o el borde de las redes de las puertas…

Con todo, el nuevo Citroën My AMI Tonic se venderá en España, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Reino Unido, Grecia, Marruecos y Turquía. Además, se situará en la gama como la versión más completa. De paso, será el que retire del mercado las versiones My Ami Khaki y My Ami Vibe que dejan de producirse.

Fuente – Citroën