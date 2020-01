Comienza el destape del Skoda VISION IN antes de debutar en la India

Comienza el destape del Skoda VISION IN antes de debutar en la...

Guste o no, el empuje de los SUV´s marca el calendario de lanzamientos y la estrategia de los fabricantes. Aunque técnicamente hablando no sean el mejor producto que existe, a nivel económico sí, ya que su rentabilidad es superior. Por ello, todas las firmas quieren tener una oferta completa de todo caminos. Da igual la región o mercado, lo importante es captar a aquellos clientes que busquen un modelo de estas características.

Skoda es una de las últimas en sumarse, pero su expansión ha sido meteórica. Además, no solo se ha centrado en satisfacer la demanda en el Viejo Continente, sino que está decidida a conquistar otros países. Este es el caso de la India, para el que ha desarrollado en exclusiva el Skoda VISION IN. Este nuevo todo camino, del que todavía no hay imágenes oficiales, debutará muy pronto y para anunciarlo, aquí tenemos el primer vídeo teaser.

El Skoda VISION IN debutará en el Auto Expo de Nueva Delhi

En él, podemos ver gran parte de los elementos que componen su diseño. Cierto, cuando mi compañero Diego Ávila publicó los primeros bocetos, nos hicimos una idea, pero ahora la cosa cambia. Como bien sabemos, el VISION IN es un producto desarrollado ex profeso para la India y no esperábamos que fuera a ser tan elaborado. Al menos, es lo que se desprende del vídeo, que muestra el nivel de diseño y calidad de que goza.

Destacan los grupos ópticos dobles, con tecnología LED integrada, que flanquean la parrilla. Mantiene la fisonomía que conocemos, aunque sus trazos están ligeramente actualizados. Otra de las zonas que muestra, y donde realmente destaca, es en el interior. Detalles como la terminación de los asientos o el nivel tecnológico de su cockpit o pantalla central dirían que este modelo no está destinado a un mercado en vías de desarrollo.

En todo caso, no olvidamos que el Skoda VISION IN que veremos en el Auto Expo de Nueva Delhi es un concept. Por tanto, cuando el modelo definitivo llegue a las salas de exposición podría perder muchos de estos elementos. Aún así, choca el cambio de posicionamiento de la firma checa en este país. En Europa no deja de ser una generalista más y allí, apunta a lo más alto del mercado. Sea como fuere, es cuestión de días que lo conozcamos.

