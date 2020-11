Cómo limpiar el interior del coche: tapicería, salpicadero, cristales, motor

Limpiar el coche por dentro es una tarea que en un principio puede ser sencilla, pero que puede llegar a complicarse mucho. No es lo mismo quitar el polvo, que limpiar y eliminar el olor de bebidas, comida u otras manchas difíciles.

Por supuesto, siempre se puede llevar el coche a un lavadero profesional, pero con los conocimientos que te vamos a dar en este artículo, podrás ahorrarte ese dinero y conseguir resultados muy similares. Es cuestión de seguir un orden y saber con qué quitar cada tipo de mancha.

El orden de los factores altera el producto

Para limpiar el coche por dentro no hay que caer en el error de empezar la casa por el tejado. El orden en el que hagas las cosas afectará mucho al resultado porque puede que ensucies lo que ya has limpiado. Para evitar esto, te recomendamos que sigas este orden y de paso te damos algunas recomendaciones:

Vacía el coche por completo: huecos de las puertas, espacio de la consola central, bolsillos de los asientos, etc. Aspira el interior: puedes usar las aspiradoras que hay en centros de lavado o en algunas gasolineras, aunque estas últimas no suelen dar muy buenos resultados. También puedes usar la aspiradora de tu casa, no solo por ahorrarte ese par de euros, sino porque en muchos casos es más efectiva. Limpia la tapicería. En este caso hay cientos de productos específicos, pero los métodos de toda la vida usados por las amas de casa serán igual de efectivos o más. Te damos las dos mejores opciones por la su facilidad de aplicar y por sus resultados:

Agua y amoniaco

Mezcla un par de tapones de amoniaco en un litro de agua. Cualquier amoniaco puede servir, pero el que mejor resultados hemos visto que da es el Volvone.

Moja un trapo que no suelte pelusa en la solución escurre para que no gotee

Frota la tapicería. Sigue las fibras del tejido si nos visibles.

Deja secar la tapicería con las ventanas abiertas

Limpiador en seco

Existen varios limpiadores de espuma seca específicos para coche, aunque puedes obtener resultados iguales con limpiadores para el hogar como por ejemplo el de la marca Bosque Verde. Son más económicos y son igual de fáciles de usar. Necesitarás la aspiradora para retirarlo, así que si te decantas por este producto, aplícalo antes de aspirar el coche.

Limpia los cristales por dentro. Este es un paso que muchas personas olvidan hasta que empiezan a perder visibilidad. Especialmente por la noche. Como no tendrás que enfrentarte con manchas difíciles como excremento de pájaro o mosquitos resecos, te valdrá con cualquier limpiacristales convencional. Aunque según las condiciones climatológicas donde vivas podría convenirte un limpiador antivaho. Limpiar el salpicadero, las molduras y demás partes sólidas del interior. Te recomendamos que uses un limpiador con repelente de polvo. Cuesta un poco más, pero merece la pena para evitar que el coche vuelva a estar lleno de motas de polvo al poco tiempo. Para las juntas que hay entre plástico un truco muy útil es usar una espátula de cocina para sacar la suciedad incrustada. La silicona no arañará los materiales del coche. Si no resbala bien, mójala en agua o en el producto que uses para el salpicadero antes de pasarla. Limpia las alfombrillas en el exterior del coche. Para sacar el polvo acumulado desde hace mucho tiempo no suele ser suficiente con un aspirador. En los centros de limpieza profesional suelen tener una máquina de aire a presión. Una herramienta útil para este cometido y para sacar la suciedad de entre los asientos sin necesidad de desmontarlos. Como probablemente no tengas a mano una, el método de las abuelas es igualmente efectivo aunque más trabajoso. Golpea las alfombrillas con una vara o contra el suelo. Verás como el polvo incrustado sigue saliendo incluso cuando parece que ya no hay suciedad. Cuando hayas desincrustado todo el polvo pásale la aspiradora también fuera del coche. Coloca un ambientador.

¿Y qué ocurre si es una mancha difícil?

Salvo los conductores más estrictos, todos hemos hecho actividades dentro del coche que pueden acabar en una mancha complicada. Con solo comer o beber se puede ensuciar la tapicería de tal forma, que los métodos antes citados no sean suficientes. Por eso, te vamos a enumerar los productos recomendados para cada tipo de mancha:

Limpiar manchas de comida y bebida

Las manchas de comida pueden ser de las más difíciles de quitar. En especial porque en este caso están en una tela que no se pueda echar a la lavadora y punto. Las más difíciles de quitar son las de grasa y las proteicas. Para ambas se pueden usar quitamanchas específicos como los de Dr. Beckmann, pero hay otros métodos.

Manchas de grasa en la tapicería

Método 1

Retira el sobrante de grasa o aceite raspando con una cuchara y después con un papel absorbente.

o aceite raspando con una cuchara y después con un papel absorbente. Coloca un montoncito de bicarbonato encima para que absorba más aceite y déjalo 5 ó 10 minutos.

encima para que absorba más aceite y déjalo 5 ó 10 minutos. Retira el bicarbonato con un cepillo o con el aspirador .

. Frota con un paño mojado repetidas veces

repetidas veces Aplica uno de los lavados convencionales que te hemos descrito antes

Método 2

Retira el sobrante de grasa o aceite con el filo de una cuchara o cuchillo no afilado y después absorbe lo que quede con papel.

o aceite con el filo de una cuchara o cuchillo no afilado y después absorbe lo que quede con papel. Usa una esponja, un jabón lavavajillas estilo Fairy y agua. No te limites a la mancha en cuestión. Limpia toda la pieza del asiento para que no se note la diferencia entre lo que se acaba de limpiar y lo que no. Por ejemplo, si la mancha esta en el una de los apoyos laterales del asiento límpialo entero.

y agua. No te limites a la mancha en cuestión. Limpia toda la pieza del asiento para que no se note la diferencia entre lo que se acaba de limpiar y lo que no. Por ejemplo, si la mancha esta en el una de los apoyos laterales del asiento límpialo entero. Enjuaga repetidas veces pasándole un paño mojado. Enjuágalo cada vez y/o cambia el agua. Se trata de eliminar todo el jabón, así hay que esmerarse.

Mancha proteica en la tapicería

Usa un quitamanchas enzimático si la mancha es de huevo, productos lácteos, sangre o cualquiera que contenga proteínas. Estas manchas son especialmente problemáticas porque suelen desprender olor con el tiempo. Las enzimas del limpiador se comerán literalmente los restos orgánicos de la mancha.

Dr. Beckmann tiene un quitamanchas específico, aunque también pueden funcionar productos de limpieza para los bebés. Son especialmente efectivos contra manchas de leche pasada o manchas de frutas y poco agresivos con la tapicería. El disuelvemanchas enzimático del Bosque Verde también será efectivo

Truco para limpiar vómito

Al igual que con la Coca Cola, el vinagre es un buen aliado para limpiar el vómito. Mézclalo a partes iguales con agua, moja el lamparón y espera unos minutos. Después hay que enfrentarse con el olor. Para eliminarlo, cubre la mancha y sus alrededores con bicarbonato de sodio. Déjalo reposar media hora antes de retirarlo. Si se queda una mancha blanca restriega de nuevo con un paño mojado solo con agua.

Otras manchas de comida

Las manchas de fruta, refresco, café o vino no son tan complicadas de quitar, pero pueden resistirse a los lavados de tapicería convencionales. Si te ocurre esto, aplica un limpia manchas específico disuelto.

Truco para la limpiar Coca Cola

Si la mancha es de Coca Cola y no sale con los métodos antes mencionados puedes recurrir al vinagre. Mézclalo a partes iguales con agua, moja el lamparón y espera 10 minutos. Luego restriega un paño con agua varias veces para retirarlo todo lo posible. Si el olor a vinagre persiste, cubre la mancha con bicarbonato de sodio para absorber el olor. Retíralo tras media hora de espera.

Aunque el vinagre también es eficaz para limpiar, te recomendamos que lo uses solo para casos puntuales como éste. Así te ahorrarás el paso de librarte de su olor con bicarbonato por toda la tapicería.

Orina

Dios no lo quiera pero la tapicería de nuestro coche puede mancharse con orina de niño o de animales. Para limpiarlas del todo hay dos métodos: uno casero y otro con un producto de marca.

El método casero

Mezcla muy bien hasta sacar espuma los siguientes ingredientes ½ vaso de detergente para ropa . Uno con enzimas sería idóneo (el Formil Color las tiene), pero si no lo encuentras o no lo tienes a mano, uno normal servirá. 1 vaso de agua ¼ vaso de vinagre

muy bien hasta sacar espuma los siguientes ingredientes Limpia con una esponja la superficie manchada y sus alrededores. Es más, debes limpiar toda la pieza del asiento aunque no este sucia para que no se note la diferencia entre lo que se acaba de limpiar y lo que no.

Deja reposar unos minutos

Enjuaga repetidas veces pasándole un paño mojado o esponja. Enjuágalo cada vez y/o cambia el agua. Se trata de eliminar todo el jabón, así hay que esmerarse.

Método con producto de marca

Aplica los mismos pasos de antes, pero usa un limpiador enzimático específico para orina. Es muy habitual encontrarlos en tiendas para mascotas.

Cómo quitar olores persistentes del coche

El tabaco, las manchas orgánicas o el simple uso durante muchos años pueden causar olores indeseables. Para librarse de ellos no conviene limitarse a enmascararlos con ambientadores. Por eso, además de lavar el coche por dentro con los métodos que te hemos mencionado hasta ahora, te recomendamos que uses algún elemento absorbeolores. Nosotros hemos comprobado tres y los resultados son bastante satisfactorios:

Bicarbonato : coloca durante la noche unos cuantos recipientes con bicarbonato. Al igual que en la nevera, este polvillo elimina todos los olores del ambiente.

: coloca durante la noche unos cuantos recipientes con bicarbonato. Al igual que en la nevera, este polvillo elimina todos los olores del ambiente. Granos de café : el efecto es similar que en el bicarbonato aunque algo más lento. Además dejará un ligero olor a café. No uses café molido, es mejor usar granos de café.

: el efecto es similar que en el bicarbonato aunque algo más lento. Además dejará un ligero olor a café. No uses café molido, es mejor usar granos de café. Bolsas absorbe humedad: además de absorber el agua del ambiente, también se llevarán parte del olor. La ventaja que tienen es que pueden dejarse permanentemente en el coche.

Limpiar el vano motor

Si vas a limpiar el coche por dentro también conviene dedicar 15 minutos al vano motor. Una práctica muy recomendable para dejar el coche perfecto para uno mismo o para venderlo de segunda mano.

Lo que debes tener en cuenta cuando llegues a este punto, es que vas a tocar componentes eléctricos. Por eso debes usar líquidos no conductores de la electricidad y seguir los consejos que te damos en el siguiente vídeo:

Como habrás podido ver, se pueden encontrar varios productos cotidianos lo suficientemente aislantes como para limpiar el motor sin riesgos. Lo que permite trabajar rápido y eficazmente en la mayoría de las zonas.

Además, aunque existen varios productos específicos caros, se consiguen resultados muy buenos con limpiadores como el multiusos, el quita grasas o los lubricantes tipo WD-40 ó 3 en Uno. Solo has de seguir los pasos que se indican en el vídeo.

Aviso: Si tienes que limpiar la batería, conviene sumar algunas precauciones extra, típicas siempre que se vaya a manipular este elemento. Es decir, no toques nunca el polo positivo y el negativo a la vez y no toques nunca el positivo y cualquier parte metálica del coche. Que el líquido que uses no conduzca la electricidad no quiere decir que toques esa zona sin cautela.

Si quieres saber más sobre la limpieza del coche, te recomendamos el artículo Cómo quitar resina del coche: trucos, consejos y lo que no hay que hacer.

Imágenes — Tony Alter, Geronimo De Francesco, Sabroso Itiman, Ramón Pérez Niz, LeonardKong, yo_aguilar