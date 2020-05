Con el Chevrolet Tahoe PPV los ladrones americanos lo tendrán muy difícil

La exageración de Estados Unidos, y su sector del automóvil, llega hasta los vehículos policiales. Esta nación, al estar subdividida en 50 estados y un distrito federal, ofrece al amante de las cuatro ruedas curiosidades sin igual. La última llega de la mano del Chevrolet Tahoe PPV un todo terreno rudo y aguerrido que no pasa inadvertido. Su misión: atrapar a todos aquellos delincuentes que quieran infringir la ley y cometer un delito.

La colaboración de General Motors con los departamentos de policía de los estados de Estados Unidos se remonta a muchos años atrás. Sin embargo, el Chevrolet Tahoe PPV es un encargo directo de la Casa Blanca, por lo que estará disponible en todo el país. Si te gusta, te contamos sus secretos, porque como podrás imaginar sus características técnicas no tienen equivalente en España. Además, su imagen intimida al primer vistazo.

El Chevrolet Tahoe PPV cobra vida gracias al bloque 5.3 litros V8

La base sobre la que han trabajado los ingenieros de Chevrolet es el Tahoe de última generación. A nivel técnico, los cambios se centran en aspectos clave, como la mecánica o la puesta a punto del bastidor. En primer lugar, recurre al bloque 5.3 litros V8 al que han reemplazado la tapa de balancines. Para este menester han empleado la misma que usa el motor LT4 del Camaro LZ1. Además, han actualizado la transmisión automática de 10 relaciones.

Del Chevrolet Tahoe policial existen dos versiones. El PPV que se ofrece en configuraciones de tracción a las dos ruedas y el SSV que sólo está disponible con tracción a las cuatro ruedas 4WD. La altura libre de la carrocería se ha reducido, a fin de mejorar la aerodinámica y la dinámica de conducción. Además, integra barras estabilizadoras más gruesas para contener los balanceos de la carrocería. Por último, las llantas son de 20 pulgadas y acero.

Para dar forma a su estética, los responsables de Chevrolet se han centrado en la terminación Tahoe Z71. Además, incluye equipamiento necesario para las labores policiales, como separación de habitáculo, red WiFi de alta capacidad o una red eléctrica reforzada. Además, la seguridad está garantizada con la inclusión de sistemas como alerta de colisión delantera, asistencia de mantenimiento de carril o advertencia de salida de carril.

Sus prestaciones no han sido anunciadas, pero Chevrolet anuncia que el velocímetro está tarado en 225 kilómetros por hora. ¿El precio? No lo sabemos, pero a buen seguro no será tan caro como algunos de los “modelitos” de los que presume nuestra Guardia Civil. Una pena que no podamos ver estas máquinas en el Viejo Continente, igual nos iba de otra manera.

Fuente – Chevrolet