Con estos teasers Mopar da una idea de lo que llevará al SEMA Show…

Aunque en Europa no tiene tanta repercusión, el SEMA Show es uno de los eventos más importantes del sector. No solo porque congregue a un elevado número de marcas, sino porque lo hace en EEUU, una de las zonas que todavía tienen más peso en el mundo. Además, tras el parón que provocó el Coronavirus el pasado 2020, está listo para regresar. Como bien sabéis, se celebra en Las Vegas y este año llega cargado de novedades de toda índole…

Haciendo honor a su nombre, Specialty Equipment Market Association, podremos ver modelos para todos los gustos. De ahí que las firmas locales quieran llamar la atención de sus fans y, de paso, darles un golpe en su línea de flotación. Una de las que mayor presencia tendrá es Mopar, la división de piezas de recambio y preparaciones de Stellantis. Y para anunciar qué están tramando, aquí tienes estos teasers. Atento, porque se vienen cosas grandes.

Mopar, entre otras novedades, presentará un Jeep Gladiator vitaminado…

Como podéis ver, los teasers que Mopar presenta no son los más claros del mundo. No obstante, no hay que ser un lince para darse cuenta que giran en torno a tres modelos básicos del universo Stellantis. Se trata de los Jeep Wrangler y Jeep Gladiator y de una pick up de RAM. De hecho, el boceto más significativo es el que muestra al pick up de Jeep, aunque en su versión más antigua y con ópticas LED de apoyo en la gran parrilla del frontal.

Luego hay dos bocetos que pueden llevar a despiste. Uno muestra el interior de un Wrangler con lo que parece un nuevo techo con ventanas auxiliares. El segundo deja ver parte del capó y el paso de rueda, y aquí es donde está la duda. La razón es que deja ver la denominación Rubicon, pero no sabemos si es del Wrangler o del pick up Gladiator. En último lugar hay dos imágenes de un modelo RAM, pero tampoco sabemos si son el mismo.

Teniendo en cuenta que Mopar es especialista en el desarrollo de versiones radicales, no sería de extrañar que las anunciadas sigan esta senda. Con todo, la firma no ha anunciado cuántos modelos expondrá en el SEMA Show ni si existe posibilidad de que lleguen al mercado. Habrá que esperar a que la feria tenga lugar el próximo mes de noviembre para ver la sorpresa. Eso, si antes no llegan nuevas imágenes que estripen el «show»…

Fuente – Mopar (Stellantis)