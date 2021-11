Consultar multas de tráfico: por matricula, con Clave y más

A pesar de que hay varias páginas que ofrecen el servicio de buscarte las multas de tráfico, puedes hacerlo tú mismo de forma sencilla, sin que tengas que dar datos a terceros.

Los métodos son tres: con la matrícula de tu coche, con la [email protected] o con el Certificado Digital. La primera no requiere de ningún sistema de identificación telemática, pero tiene sus limitaciones, y las otras dos te permiten conocer tus multas y mucho más. Por eso te recomendamos que te hagas con alguno de estos sistemas si no lo tienes ya. Aún así, empecemos por la primera, porque te puede sacar del apuro si estás en la circunstancia adecuada.

Cómo consultar si tienes multas de tráfico por matrícula

La DGT publica las multas que se hayan emitido por cualquiera de los organismos con capacidad para emitirlas. Lo hace a través del Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico, en el que aparecerán las multas que no hayan podido entregarse al infractor en su domicilio. Es decir, la dirección registrada en sus bases de datos o en una Dirección Electrónica Vial que hayas validado tú.

Por lo tanto, en este tablón no podrás consultar una multa que sí se te haya entregado por otros medios. Para acceder al tablón puedes seguir las siguientes indicaciones:

Entra en la sede electrónica de la DGT

Estos trámites no se pueden hacer en la página de la DGT (www.dgt.es), hay que realizarlos en Sede Electrónica de la Dirección General de Tráfico. Una vez dentro, deberás poner el ratón sobre la sección Multas de la barra azul principal. Se desplegará un menú con todas las acciones que se pueden hacer en lo referente a las multas de tráfico. Pincha en Consulta del Tablón Edictal de Sanciones.

Consultar sanciones de tráfico en el tablón

En la siguiente página te dará varias opciones a elegir. Nosotros nos vamos a centrar en el que no requiere certificado porque no es necesario que te des de alta en nada previamente.

Al ser una operación que puedes realizar sin identificación electrónica, se pueden ver todas las multas emitidas que no han podido entregarse a los infractores. Por este motivo no solo podrás encontrar la tuya sino la de cualquier persona a la que no se la hayan podido entregar. Dentro de las opciones de acceso que te da, pincha en Sin Certificado.



Existe una forma de evitar que cualquiera pueda ver tus multas de tráfico. Hay que darse de alta en la Lista de excluidos. También te lo dejamos marcado con una flecha en la imagen. Una vez que lo hagas, solo tú podrás ver tus multas y solo podrás hacerlo mediante certificado electrónico. Por este motivo, para poder hacerlo te exigirán que tengas tu Certificado Digital en regla previamente.

Cuando pinches en Sin Certificado, te llevará a una pantalla donde podrás buscar sanciones. En el campo Buscar puedes introducir tu matrícula, tu DNI o tu nombre y apellidos, y si hay alguna multa que no se te haya podido entregar aparecerá en el tablón. Recuerda que en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico solo aparecerán las que multas que no te hayan llegado en la dirección que tengan en sus bases de datos. Las que estén registradas como recibidas por el infractor no saldrán en este listado.

Si ves que efectivamente sale una multa en el tablón, puedes pagarla cómodamente por Internet. La DGT ha facilitado mucho ese trámite:

Artículo relacionado: Cómo pagar una multa de tráfico por Internet paso por paso

O si no estás de acuerdo y sigues en plazo, también puede intentar recurrir la multa:

Artículo relacionado: Cómo recurrir una multa: escribir una carta de alegaciones

Consultas multas pero no la encuentras: afina la búsqueda

También puedes pinchar en el enlace Búsqueda avanzada, en donde podrás acotar la búsqueda con los parámetros Provincia o Comunidad Autónoma donde se ha emitido, Emisor de la multa, tipo de comunicado (Notificaciones de denuncia, Resoluciones de sanciones, Resoluciones de recursos y Corrección de errores), Código Seguro de Verificación o CSV y fecha de publicación.

Consultar multas con Clave o Certificado Digital

Para esto, el truco está en iniciar el trámite para pagar multas que ofrece la DGT, sin llegar a completarlo si no quieres. Ahí podrás ver las multas que tienes pendientes. Es decir, deberás poner el ratón sobre la sección Multas de la barra azul principal. Se desplegará un menú con todas las acciones que se pueden hacer. Pincha en Pago de Multas.



Si no tienes [email protected], entra en Cómo registrarse en el sistema Clave de la DGT, para saber lo que tienes que hacer para conseguirlo.

Después, pincha en la opción [email protected], que es la que te lleva a diferentes sistemas de identificación por internet.

Una vez que entre a través del sistema [email protected], los pasos a seguir son muy sencillos, porque en la parte baja viene un apartado de Sanciones a pagar. Además de que hay una sección para Consultas en la que puedes buscar las multas por fecha y estado.

Cabe destacar que no saldrán las que estén en proceso de registro en las bases de datos de la DGT. Así que, si crees que hace poco que te han puesto la multa, es mejor que vuelvas a mirarlo más adelante por si es demasiado pronto.

Si tienes ya el sistema [email protected], también es útil descargarse la aplicación de la DGT. En ella puedes consultar las multas que tengas y otras gestiones con la Dirección General de Tráfico de forma mucho más cómoda y sencilla.

Consultar multas de tráfico de forma presencial

En este caso sobran la mayoría de las explicaciones excepto que debes pedir cita previa para poder ir. Es más, si pinchas en Presencial, dentro del apartado de Consulta del Tablón Edictal de Sanciones, te lleva directamente a pedir cita previa. Cosa que puedes hacer por Internet o llamando al número 060.

Cómo recibir las multas de tráfico en tu email y tu móvil

Si estás buscando como buscar multas por Internet, puede que sea porque tienes problemas a la hora de recibirlas. Existe la aplicación de la DGT antes mencionada (Mi DGT). Ese enlace que te damos te lleva directamente a ella. Ten cuidado porque hay otras que se llaman de forma parecida pero no lo son.

También existe un sistema llamado Dirección Electrónica Vial 0 DEV. Para registrarte en él debes darte de alta en el sistema con un Certificado Digital o mediante el sistema [email protected].

Cuando lo hagas, te pedirán tu correo electrónico y tu móvil y acto seguido se te pedirá que aceptes los términos de uso. Cuando lo hagas se te preguntará que tipo de notificaciones quieres recibir. Nosotros te recomendamos que dejes seleccionadas todas. A partir de que te des de alta en el DEV, recibirás un correo y un SMS siempre que vayas a recibir una notificación (incluidas las multas).

Si en cualquier momento quieres darte de baja de la Dirección Electrónica Vial, puedes hacerlo fácilmente con los mismos métodos: Certificado Digital o sistema [email protected]

Si quieres saber más sobre los trámites que puedes hacer por Internet, te recomendamos que le eches un vistazo al artículo Cómo pagar las tasas de tráfico por Internet. En él te explicamos las diferentes formas que existen para realizar esta gestión sin moverte de casa.