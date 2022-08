Dacia Jogger: Vídeo prueba de un 7 plazas real por menos de 20.000 €

Dacia ya no resulta tan económica como hace una década, pero sigue ofreciendo unas soluciones de movilidad a un precio muy ajustado en comparación con la competencia. Hace solamente unos meses ponían a la venta un producto realmente sensato, el Dacia Jogger. No es muy grande por fuera pero consigue una gran habitabilidad con 7 plazas totalmente prácticas para adultos.

Pocos son los coches de siete plazas cuya última fila es utilizable por adultos, al menos en un tamaño exterior compacto y por un precio muy ajustado, salvo vehículos más de estilo furgoneta. Por si esto fuera poco, el Dacia Jogger además está disponible con 7 asientos por menos de 20.000 euros.

En esta ocasión vamos a probar a fondo el Dacia Jogger de 7 plazas con el acabado más equipado, que se denomina Extreme. No menos importante es que esta unidad viene con el motor adaptado de fábrica a GLP, por lo que recibe la pegatina Eco de la DGT y ofrece un coste por uso realmente ajustado. ¡Toma asiento y disfruta!

[embedded content]

Así es el Dacia Jogger por fuera

Como siempre, empezamos con el exterior. Esta unidad todavía no trae el nuevo logo de la marca, que se acaba de actualizar, pero en líneas generales tenemos una estética delantera muy vistosa y, a decir verdad, parecida a la del Dacia Sandero Stepway (prueba aquí).

Esa imagen agradable se debe principalmente a que Dacia ha mejorado bastante en diseño y, por otro lado, a que esta unidad viene con el acabado tope de gama Extreme, que añade detalles específicos en negro en las llantas de 16 pulgadas, carcasas de los retrovisores, pegatinas y otros equipamientos más que descubriremos más adelante, como sensores de ángulo muerto.

También es destacable que se apuesta por detalles habituales de crossover, como las protecciones inferiores muy marcadas o los pasos de rueda en negro, además de otros aspectos que aportan musculatura, como las nervaduras del capó y las prácticas barras de techo.

Por cierto, aunque parece un coche muy grande, mide 4,55 metros de largo, algo que menos que el Mazda CX-5 que probó Diego hace unas semanas. El ancho de 1,85, el alto de 1,67 y su batalla se estira hasta los 2,90 metros.

Y si nos vamos a la parte trasera, tenemos unos pilotos verticales muy finos situados en los laterales. ¿Para qué? Pues para dejar un portón de gran tamaño y una boca de carga muy amplia que nos facilite la carga y descarga del maletero.

Con un maletero muy amplio y modulable

Y ya que hemos hablado de ello, el maletero del Dacia Jogger de 5 plazas es de 708 litros. Pero como en este caso estamos con la variante de 7 plazas, se reduce a 565 litros con la tercera fila plegada.

¿Sabéis qué es lo bueno? Que podemos retirar estos dos asientos traseros y dejarlos en casa, aunque pesan lo suyo y no es cómodo, logrando prácticamente la misma capacidad que la variante de 5 plazas. Por otro lado, si colocamos todas las plazas en posición de servicio, el volumen lógicamente es pequeño, sólo 160 litros.

Si quitamos la tercera fila y plegamos la segunda, el espacio de carga es de 1.800 litros.

Con la calidad, detalles y tecnología justos

El habitáculo del Dacia Jogger es sencillo, como es habitual en la marca. Sin embargo, está bien resuelto. La gran mayoría de materiales son plásticos duros, pero presentan un buen aspecto, los ajustes son buenos y no hay nada que cruja. Además, añade una banda textil que recorre el salpicadero y las puertas. No tiene un tacto fantástico, pero visualmente sí es muy acertada.

Del mismo modo, el cuadro de instrumentos es básico. De hecho, no lleva ni la habitual zona roja en el cuentarrevoluciones. En el centro tenemos una pequeña pantalla para ver distintas informaciones de viaje, autonomías y consumos con cada combustible. Porque como ya os he dicho, es una versión que puede utilizar tanto gasolina como GLP.

Por cierto, para cambiar de un combustible a otro simplemente tenemos que pulsar un botón en el lado izquierdo del salpicadero.

En la zona central tenemos la pantalla multimedia, que en este acabado superior es táctil de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Sin duda, un gran punto. No tenemos bandeja de carga inalámbrica para el móvil, pero sí tomas USB. En cualquier caso, en este acabado Extreme viene incorporado el Navegador, aunque yo sinceramente prefiero utilizar Google Maps o Waze.

Más abajo aparecen los mandos del climatizador automático. No es un clima bizona, pero por suerte el manejo es muy sencillo e intuitivo, con ruletitas y botones simples, como a nosotros nos gusta. Ya podrían aprender muchas otras marcas que meten estos controles en la pantalla táctil, con lo que puede llegar a despistar. Para rematar, hay buenos huecos portaobjetos, posavasos y un cofre bajo el reposabrazos. Y ahora, vamos con las plazas traseras.

7 plazas prácticas y aprovechables por adultos

El acceso a las plazas traseras es muy bueno, entre otras cosas porque el marco de las puertas es bastante alto. Una vez dentro, el espacio es muy generoso para la cabeza, quedando mucho espacio hasta el techo. No va tan sobrado para las rodillas, pero yo con mi 1,76 de altura voy bastante a gusto, incluso para colocar los pies por debajo del asiento delantero.

La cota de anchura es bastante buena y la plaza central igualmente es amplia, por lo que tres adultos de talla mediana pueden viajar en esta segunda fila sin problemas. Una ventaja es que el túnel de transmisión es casi imperceptible, mientras que un punto mejorable es que no tenemos salidas de aire centrales, algo que perjudicará el confort por la menor refrigeración cuando viajemos siete personas. Tampoco el cinturón central es precisamente cómodo, como podéis ver en el vídeo.

Para pasar a la tercera y última fila de asientos tenemos que plegar y desplazar el asiento, operación que se realiza de una forma muy sencilla. Deja un espacio generoso para el acceso y la salida y, una vez dentro, te sientas y lógicamente no tienes la misma amplitud, pero yo con mi estatura podría viajar con cierto desahogo. Sigo teniendo mucho margen para la cabeza y en anchura, así como el espacio justo para las rodillas y pies. La mayor incomodidad viene porque nuestras piernas quedan demasiado elevadas o la cadera demasiado baja.

Al volante con el Dacia Jogger

Nos ponemos en marcha con el nuevo Dacia Jogger de 7 plazas y motor de GLP, que se denomina Eco-G 100. ¿Por qué Eco-G 100? Pues porque el GLP es más ecológico que la gasolina y porque desarrolla 100 CV. Fácil, sencillo y directo. La versión de gasolina sin GLP ofrece 110 CV y algo más de par.

En nuestro caso hablamos de un 1.0 turbo de tres cilindros con 100 CV y 170 Nm, que homologa un consumo de 7,4 litros de GLP cada 100 km, y alrededor de 1,3 litros menos utilizando gasolina 95. En cuanto a las prestaciones, pues no es un vehículo de gran rendimiento, pero se defiende. Según su ficha hace el 0 a 100 en 12,3 segundos y tiene una velocidad máxima de 175 km/h. Ahora bien, ¿qué tal se defiende en la práctica?

Un coche para conducir relajados

Pues el Dacia Jogger lógicamente es un coche tranquilo, que pide ir a un ritmo normal. El motor no se defiende mal para un uso convencional tanto en ciudad como en carretera y autopista. Tal vez tengas que jugar un poco con el cambio en pendientes pronunciadas, pero nada del otro mundo. Eso sí, cuando vamos sin ocupar todas las plazas.

Porque claro, si lo cargamos con 7 pasajeros sí se va a quedar justo. En estos casos hay que tener paciencia, medir bien si tenemos que incorporarnos a una vía rápida y ser suaves en la conducción, pues la suspensión deja notar bastantes inercias y la carrocería rebota en los baches pronunciados.

Los frenos traseros de tambor no inspiran confianza

Y en este detalle, llama la atención que el Jogger cuente con frenos traseros de tambor. Para ir descargados no habrá problema, pero me causa ciertos temores pensar en un descenso por un puerto de montaña largo en verano y con 7 ocupantes. No lo he podido probar, pero creo que los tambores podrían sobrecalentarse. Considero que hubieran sido interesantes los frenos de disco en el tren trasero.

Por lo demás, es un coche cómodo salvo por los asientos, que sinceramente no me han convencido. No he sido capaz de encontrarme del todo a gusto por su forma y mullido. Las suspensiones son relativamente blanditas y como los neumáticos no son de perfil bajo, absorbe bien los baches de las ciudades. Es decir, podemos pasar los típicos resaltos, baches o tapas de alcantarilla sin demasiado miedo.

Luego en carretera, pues no tiene el tacto más preciso de dirección y si tomamos una curva muy rápido se notan los balanceos. Pero al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que es un coche familiar y que no es un producto enfocado para nada en la deportividad, por lo que su configuración del chasis me parece acertada.

También es cierto que el motor muestra claramente ser un tres cilindros, especialmente por las vibraciones que genera a ralentí.

Consumos del Dacia Jogger con GLP

Y visto todo lo anterior, vamos con los consumos. Recordamos que es un coche que lleva un tanque de gas GLP de 40 litros y otro de gasolina con 50 litros.

Cuando funciona con GLP necesita un poco más de combustible que con gasolina, entre un 10 y un 15 % más; pero la diferencia de precio es enorme. A día de esta prueba el GLP está a 1,10 y la 95 a 2 euros.

Por supuesto, y como haréis cualquiera de vosotros con éste o con cualquier coche de GLP, durante esta semana hemos intentado utilizar gas el mayor tiempo posible para hacer menos daño a nuestro bolsillo. La autonomía supera por poco los 400 kilómetros en uso combinado real, es decir, un mixto de 9,5 l/100 km de gas aproximadamente.

Conduciendo normal, en ciudad hemos hecho trayectos gastando unos 11 litros, en autopista a 120 clavados alrededor de 9 y en circunvalaciones y carreteras llanas de doble sentido unos 7,5 litros de GLP cada 100 kilómetros.

Conclusiones

Vamos finalizando nuestra prueba. Bajo mi punto de vista, el Dacia Jogger es un coche ideal para quien quiera tener 7 plazas reales a un precio más que correcto. Todo ello, en un modelo que tampoco es enorme y, por lo tanto, no generará problemas para aparcar en el día a día.

Tiene cosas a mejorar, pues sí, como la poca ergonomía de los asientos delanteros o un consumo algo elevado, pero por lo demás, no hay queja alguna. Además, tampoco está corto en equipamiento.

Desde el acabado Expression ya viene con limitador y regulador de velocidad, antiniebla delantero, sensores de luz y lluvia, pantalla táctil o sensores de aparcamiento. Este Extreme tope de gama añade cámara de marcha atrás, sensores de parking delanteros, navegador integrado, clima automático y freno de estacionamiento eléctrico entre otros.

Y rematamos con los precios. ¿Cuánto cuesta el Dacia Jogger más barato? Según el configurador, desde 17.440 euros. ¿Cuánto cuesta el Jogger de 7 plazas más barato? 19.950 euros. ¿Cuánto cuesta el acabado Extreme con 7 plazas que hemos probado? 21.200 euros. Y por último, ¿cuánto más cuestan las versiones de GLP respecto a las de gasolina? ¡Cero euros! Sí, al mismo precio.

Equipamientos Dacia Jogger

Essential

Ordenador de a bordo

Frenada de emergencia automática

Radio convencional

Aire acondicionado manual

Limitador de velocidad

Sensor de luces

Indicador de cambio de marcha

Modo Eco

Expression (añade a Essential)

Regulador y limitador de velocidad

Antiniebla

Sensores de luz y lluvia

Pantalla táctil de 8 pulgadas

Asiento del conductor con ajuste en altura

Reposabrazos central

Sensores de aparcamiento traseros

SL Extreme (añade a Expression)

Cámara de marcha atrás

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros

Pantalla de 8 pulgadas con Media Nav (3 años de actualizaciones gratis)

Detector de ángulo muerto

Tarjeta manos libres

Climatizador automático

Freno de estacionamiento eléctrico

Precios Dacia Jogger

Nº asientos Motor Cambio Acabado Precio Nº asientos Motor Cambio Acabado Precio 5 plazas Eco-G 100 Manual 6v Essential 17.440 € 5 plazas Eco-G 100 Manual 6v Expression 18.948 € 5 plazas TCe 110 Manual 6v Expression 18.948 € 5 plazas Eco-G 100 Manual 6v SL Extreme 20.298 € 5 plazas TCe 110 Manual 6v SL Extreme 20.298 € 7 plazas Eco-G 100 Manual 6v Expression 19.848 € 7 plazas TCe 110 Manual 6v Expression 19.848 € 7 plazas Eco-G 100 Manual 6v SL Extreme 21.198 € 7 plazas Eco-G 100 Manual 6v SL Extreme 21.198 €

Opinión del editor

Valoración del editor

Puntuación estrellas

€17.440 a €21.198 Diseño exterior Editor: 75%

Diseño habitáculo Editor: 65%

Plazas delanteras Editor: 75%

Plazas traseras Editor: 90%

Maletero Editor: 90%

Mecánica Editor: 65%

Consumos Editor: 55%

Confort Editor: 70%

Precio Editor: 90%

Pros 7 plazas reales para utilizar por adultos

El más barato de todos los 7 plazas con diferencia

Modularidad de espacio interior y maletero

Contras Comodidad de los asientos delanteros

Frenos traseros de tambor para viajar 7 personas

Vibraciones del motor a ralentí con aire acondicionado

Galería Dacia Jogger