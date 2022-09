Dacia MANIFESTO Concept: El Jeep para el pueblo luce cañón…

Dacia está inmersa en un importante proceso de renovación. Cuando Renault la trajo a Europa occidental el segmento low cost no estaba explotado y la crisis fue el caldo cultivo para que se convirtiera en un gran éxito. Sin embargo, la electrificación del sector del automóvil no permite (al menos de momento) la existencia de firmas con tal encaje. La razón: la tecnología necesaria es muy cara y por ende, estos vehículos no son, ni serán muy baratos.

Con todo, la casa rumana está actualizando su imagen y su gama para no parecer «tan de andar por casa». Y con el último prototipo que ha presentado en sociedad da en el clavo, aunque no tenemos muy claro que vaya a llegar a la línea de producción. Se trata del Dacia MANIFESTO Concept, una especie de buggy que, con cierta distancia, se inspira en el mítico Wrangler de Jeep y en los todo terreno más extremos pero ¿Tendría sentido un modelo así…?

El Dacia MANIFESTO Concept es un buggy sin puertas ni ventanas que podría ser eléctrico y mide 3 metros…

[embedded content]

Lo primero que hay que aclarar es que el Dacia MANIFESTO Concept es un buggy que mide 3 metros. Pero no es el único hecho que debemos tener en cuenta para describir su planteamiento. Carece de puertas, ventanas y no tiene parabrisas. Además, está equipado con neumáticos sin aire, dando a entender que está listo para un sin fin de aventuras. Sí, porque por ejemplo, el faro LED es extraíble y puede usarse como una linterna de mano…

Tampoco podemos obviar que en el frontal hay un cabrestante que puede servir para el remolque en caso de quedarnos atascados. Además, junto a ella hay dos huecos para guardar algunos objetos. Además, en el techo hay una baca para ubicar equipaje y su diseño está pensado para ser modular. Por último, en la zaga hay un módulo para batería extraíble con la que proporcionar electricidad a cualquier objeto a través de una toma Schuko.

Artículo relacionado: El éxito de Dacia es indudable ¡Suma 10 millones de unidades!

En el habitáculo descubrimos que, como pasa en la carrocería, casi todos los materiales son reciclados. Luce un diseño minimalista, destacando por unos asientos impermeables elaborados con una tapicería que puede mutar y convertirse en sacos de dormir. En cuanto al volante y al salpicadero, están fabricados en corcho y para dar una nota tecnológica, cuenta con un cockpit digital y, además, puede acoplar el smartphone como sistema de infotainment.

Para terminar debemos hablar del tren motriz del Dacia MANIFESTO Concept. Por ahora la casa rumana no ha dado dato alguno, aunque teniendo en cuenta su contenido tamaño no podríamos descartar que cuente con un sistema de tipo eléctrico. Con todo, antes hemos indicado que su llegada a producción es prácticamente nula y la marca lo sabe, pero ha dejado abierta la puerta a ello. Aunque más bien a poner en práctica sus soluciones…

¿Te lo comprarías…?

Fuente – Dacia