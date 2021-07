Dacia publica estos teasers y anuncia novedades importantes para el IAA

Dacia está inmersa en la renovación de su gama. Si quiere seguir en lo más alto de las listas de ventas de toda Europa no puede dormirse en los laureles y esto pasa por actualizar sus best seller. La nueva entrega de los Logan y Sandero vio la luz hace unos meses y la actualización del Duster fue presentada hace escasos días. Además, con el pequeño Spring se meten de lleno en un nuevo nicho de mercado: el de los vehículos eléctricos de corte low cost.

Con todo, aún falta un modelo de su gama para pasar por el quirófano. Nos referimos al más veterano que podemos encontrar: el Lodgy. Este, junto a la versión Stepway, hace las funciones de familiar de gran capacidad, pues su habitáculo tiene espacio para hasta siete pasajeros. Fue presentado oficialmente en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2012 y desde entonces está en activo. No en vano, será por poco ya que su relevo debutará muy pronto…

Dacia presentará un modelo con capacidad para 7 pasajeros que parece un ¿SUV…?

Para anunciar la renovación del Dacia Lodgy, los responsables de marketing de la firma rumana han liberado un par de teasers. En sí, no confirman que se trata del sucesor de este modelo, pero dan una pista que nos lleva de lleno a él. Según la nota de prensa oficial publicada, presentará su nuevo y versátil automóvil familiar de 7 plazas. El problema viene cuando al ver las imágenes nos damos cuenta de que este «sustituto» no se le parece.

Sí, porque desde hace un tiempo sabemos que el relevo generacional del Lodgy cambiará de posición en el mercado. Esto es, que abandonará el concepto monovolumen para convertirse en un SUV. No obstante, nos surgen un par de dudas. Si nos fijamos en las tres maquetas de los teasers, da la sensación de que no estamos ante la silueta de un SUV propiamente dicha. De hecho, cada una parece ofrecer una línea diferente a la de los otros ¿O no?

De ser cierto, podría darse el caso de que el Dacia Bigster llegue acompañado de otras versiones. Quizá estemos ante un efecto óptico estratégicamente pensado para hacernos dudar, pero no creemos que sea así. Sea como fuere, no tendremos que esperar mucho tiempo para conocer qué está tramando Dacia. Nos han emplazado al próximo mes de septiembre para su presentación oficial en el IAA Mobility de Múnich. Paciencia señores…

