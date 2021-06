Daimler AG finalmente cede y pagará a Nokia por el uso de su tecnología

A medida que la tecnología ha evolucionado ha llegado a sectores donde hace unas décadas no era tan común. El sector del automóvil es uno de los que más se ha beneficiado de ella. Sobre todo en áreas como la seguridad, la conectividad o la navegación vía GPS. El problema es que ha supuesto la incorporación de nuevos actores a un sector ya de por sí «abigarrado» de competidores. No en vano, sin ellos no hubiéramos llegado donde estamos hoy.

Aunque sus teléfonos ya no son tan populares como antes, Nokia ha sabido reinventarse. De hecho, puede que muchos no lo sepan, pero es la segunda empresa del mundo en el sector de las telecomunicaciones. El caso es que lleva años colaborando con fabricantes como Daimler AG, con el que acabó tirándose los «trastos». La razón ya os la contamos: el fabricante bávaro no le pagaba la cantidad adecuada por el uso de su tecnología móvil.

Daimler AG, además de pagar a Nokia lo que deben, ha firmado un acuerdo de licencia de patente

Esta guerra de acusaciones por impago por el uso de sus patentes acabó en los tribunales. El fin de esta historia también lo conocéis, pues os lo contamos. La matriz de Mercedes-Benz fue condenada a pagar a Nokia todo lo que les debían. En un primer momento Daimler AG quiso recurrir esta sentencia condenatoria, pero parece que se han echado atrás. Al menos, es lo que sugiere el acuerdo de colaboración y entendimiento que han firmado.

Según la nota de prensa oficial que, tanto Daimler AG como Nokia, han distribuido…

«Daimler AG y Nokia anunciaron hoy que han firmado un acuerdo de licencia de patente. Según el acuerdo, Nokia otorga licencias de tecnología de telecomunicaciones móviles a Daimler AG y recibe un pago a cambio. Las partes acordaron resolver todos los litigios pendientes, incluida la denuncia de Daimler AG contra Nokia ante la Comisión Europea. Los términos del acuerdo permanecen confidenciales según lo acordado entre las partes«

Como podéis leer en la última línea de la nota de prensa, los términos del acuerdo son confidenciales. Varias fuentes, entre las que está Reuters, indican que Nokia recibe por cada vehículo equipado con su tecnología unos 2 dólares. Sin embargo, este paso no será el último para solucionar sus disputas. Al parecer, ambos actores junto a otras terceras partes mantienen abierto un litigio en una corte de Estados Unidos por una situación similar.

Por último, recordar que Daimler AG también ha perdido otro litigio similar con Sharp. En este caso, todavía no hemos sabido si han llegado a algún tipo de acuerdo para mantener la colaboración técnica y no perder dinero. Estaremos al tanto de las posibles novedades, pero nos da en la nariz que a partir de ahora los fabricantes mirarán con lupa los acuerdos y licencias por uso de patentes de empresas tecnológicas.

