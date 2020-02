DBX by Q: el SUV inglés aún más exclusivo ¿Qué novedades trae?

Gracias a la inyección económica que ha recibido Aston Martin, podrá mantener sobre la mesa de trabajo sus proyectos. Además, mantendrá su acuerdo de colaboración con Daimler AG, vital si quiere motorizar a sus modelos. Por tanto, necesita dar un golpe sobre la mesa para reafirmar su posición ante sus rivales. Este, llegará de la mano del Aston Martin DBX by Q, la versión más exclusiva de su modelo más importante.

El todo camino inglés recibe un traje hecho a medida por la división de personalización de la marca. Con esta vestimenta hará acto de presencia en el próximo Salón Internacional del Automóvil de Ginebra. La razón para debutar en esta cita es sencilla: quieren captar la atención del público más pudiente para agasajarles con los materiales más novedosos. Si te gusta, sigue leyendo, porque te sorprenderán los detalles.

El Aston Martin DBX by Q puede lucir hasta 54 tonos

A nivel estético, el Aston Martin DBX by Q no cambia sus líneas de diseño. Esto es lógico, pues su presentación oficial tuvo lugar hace a penas tres meses. No obstante, Q by Aston Martin le ha aplicado una serie de modificaciones que acentúan su exclusividad. En primer lugar, se han centrado en la paleta de colores para vestir su carrocería. Hay 54 tonos, pero si el cliente no quiere ninguno, pueden diseñar el que más desee.

En las imágenes que han distribuido podemos ver al DBX by Q lucir una pintura gris Xenon con acabado satinado. Las llantas de aleación también cambian, con varias posibilidades a elegir. En este caso, han optado por emplear unas con 22 pulgadas de tamaño y acabado en color negro brillante. El contraste entre la carrocería y las llantas son la ante sala para imaginar la combinación cromática y de materiales del interior.

Interior vestido con los mejores materiales y componentes

En el habitáculo es el lugar donde mayor énfasis han puesto los responsables de Q by Aston Martin. El DBX modifica gran parte de sus elementos, pasando a emplear materiales nobles como la fibra de carbono, el aluminio cepillado y el cuero más exclusivo. Destaca la consola central flotante y los adornos de las puertas, confeccionados con hasta 280 láminas de fibra de carbono pegadas a mano una a una.

Este material también se extiende por el maletero, en concreto en el suelo. Pero además, para aquel que quiera más, existen tres líneas de personalización. La más “básica”, denominada, Accessories, permite personalizar algunos elementos. La “intermedia”, Collection, aporta una serie de piezas exclusivas. Por último, la más “completa” Commission, permite añadir elementos no disponibles en el catálogo previo pago.

A nivel mecánico, no hay grandes sorpresas

Donde no han introducido cambios los responsables de Aston Martin es en su mecánica. Así, bajo el capó encontramos el mismo bloque gasolina 4.0 Twin-Turbo V8 que les ha cedido AMG. La potencia se mantiene en unos rabiosos 550 CV y 700 Nm de máximo. Todo ello, gestionado a través de una transmisión automática, por convertidor de par, con 9 relaciones que envía la fuerza a los dos ejes.

En lo que lleva a la venta, el Aston Martin DBX ha conseguido firmar 2.000 pedidos. Esta cifra está algo lejos de las 4.962 unidades que logró vender durante el pasado año 2019 el Lamborghini Urus. Con todo, en la marca no pierden la esperanza, pues ellos apostarán por algo a lo que la italiana no tiene: un mayor nivel de distinción. Veremos su recibimiento en el Salón de Ginebra y si esto se traduce en ventas. Que falta les hace.

Fuente – Aston Martin