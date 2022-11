De Tomaso P900: 900 CV para 900 kg a razón de 3 millones de $

Parece que en De Tomaso están decididos a volver por la puerta grande. Sin embargo, hay un hecho que no podemos pasar por alto ni obviar: el P72 que presentaron hace ya un par de años todavía no ha visto la luz. Cierto es que su producción debería arrancar en breve, pero no vemos movimiento alrededor de la empresa para ello. Sea lo que sea, debemos darles un “voto de confianza” para ver qué hacen y, sobre todo si contentan o machacan a sus fans.

Con todo, hace unos días te hablamos del De Tomaso P900 su última creación. La marca prometió que el día 29 habría un evento en el que mostrarían a su criatura y contarían algunos de sus secretos. Pues bien, aquí tienes las primeras fotos (o más bien creaciones gráficas) que muestran cómo es su diseño. Además, han dejado caer las “píldoras” necesarias para que nos dejen con ganas de más. Sobre todo, por la relación peso potencia…

La producción del De Tomaso P900 se limita a 18 unidades con un precio de 3 millones de dólares…

Como puedes ver, el diseño del De Tomaso P900 es espectacular. Como dato curioso a tener en cuenta decir que ha sido creado por el mismo equipo de diseño que dio forma al Apollo Intensa Emozione. Así, destaca por lucir elementos tan radicales como sus ópticas o las diferentes tomas y entradas de aire como la del techo. También llama la atención el gran alerón trasero o su carrocería. Esta última está hecha en fibra de carbono a la vista.

Con todo, lo que nos importa está bajo su piel. Se trata del tren motriz, un bloque V12 atmosférico que aún está en desarrollo y que ofrecerá un total de 900 CV para 900 kilos de peso. Esto es: si se cumple ofrecerá un peso potencia de 1 CV por kilo situándose a la altura del ya mítico Koenigsegg One:1. Con todo, hasta 2024 no sabemos el resultado de su desarrollo, aunque por ahora sabemos que estirará hasta las 12.300 rpm y pesa 220 kilos…

Para su gestión los responsables de De Tomaso han indicado que habrá una transmisión secuencial Xtrac. Todo ello está enfocado a un uso, en principio, limitado exclusivamente a pista. De hecho, la producción anunciada que en teoría llevarán a cabo será de 18 unidades para todo el mundo. Respecto a su precio, indicar que la tarifa es de 3 millones de dólares sin impuestos, aunque esta cifra podría verse incrementada si el proyecto consigue la luz verde.

No obstante, lo más inteligente es esperar a la próxima primavera. Sí, porque será entonces cuando está previsto que De Tomaso lleve a cabo un evento para mostrar al mundo al P900 y su motor. Mientras tanto cogeremos todo esto con un poco de escepticismo… Es normal…

Fuente – De Tomaso Automobili by Facebook