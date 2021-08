¿De verdad es más rápido un Audi RS e-tron que un R8? ¡SORPRESA!

No nos cabe la menor duda de que los coches deportivos de gasolina están prácticamente en su última hornada. Podríamos decir que esta comparativa de aceleraciones entre el Audi R8 y el nuevo Audi RS e-tron GT es la lucha entre el pasado y el futuro, pero sería engañarnos. Realmente es una lucha entre dos coches del presente.

Tal vez los más puristas tengan algo de miedo a la hora de ver el siguiente vídeo. El efectivo Audi R8 era hasta hace unos meses el coche más potente de la marca de Ingolstadt, y digo “era” porque el Audi RS e-tron GT le ha quitado el puesto. Sí, ahora el coche más potente de la marca no es un V10, sino un coche eléctrico.

Teniendo en cuenta lo que todos sabemos, queramos o no creerlo, los coches eléctricos son prácticamente imbatibles en las carreras de aceleración. Más de uno no lo querrá ver por el dolor que puede provocar que un celestial V10 atmosférico pierda contra un coche que no hace ruido… Un momento, ¿seguro que pierde? ¡Dentro vídeo!

[embedded content]

Pues no, no ha habido sorpresa. El RS e-tron GT ha sido más rápido que el emocional R8 V10. Recordamos que este eléctrico desarrolla 646 CV y 830 Nm, con una velocidad punta de 250 km/h limitada electrónicamente. Mientras, el R8 eroga 620 CV y 580 Nm, claro que no son instantáneos…

Sin embargo, hay un factor importante. Mientras que el Audi R8 pesa poco más de 1.600 kilos, el RS e-tron GT se va a más de 2.200. Más de media tonelada de diferencia. De hecho, me ha sorprendido que la carrera del cuarto de milla el tiempo haya sido tan ajustada. El tiempo para el eléctrico ha sido de 10,9 segundos, necesitando apenas una décima más el de motor térmico.

En la siguiente carrera, con inicio en marcha a 50 millas por hora (80 km/h), podemos ver dos partes. Por un lado, la inmediata y brutal aceleración del e-tron al hundir el acelerador y el lag que muestra el R8. Por otro, y tras unos segundos, que a muy alta velocidad el R8 continúa empujando mientras que el RS e-tron GT se desinfla. Tanto es así que el superdeportivo térmico pasando al eléctrico en este vídeo de Carwow.