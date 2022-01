Despídete del Citroën C1 y di hola a su relevo ¿Te imaginas cuál va a ser?

A lo largo de las últimas décadas hemos visto cómo ha evolucionado el sector del automóvil. Uno de los segmentos que más peso ha tenido es el de los urbanos y micro urbanos. Prácticamente todas las marcas querían tener uno o dos modelos en este nicho. Una de las que mejor ha sabido jugar sus cartas ha sido la gala Citroën. Desde el mítico AX hasta la actualidad con la venta del C1. Sin embargo, las tendencias del mercado han marcado las reglas.

Y precisamente el coqueto Citroën C1 parece no encajar bien. Si haces un poco de memoria recordarás que la primera generación llegó al mundo en 2005 junto a su primo de Peugeot, el 108, y el Toyota Aygo. Si no hubiera sido por la firma nipona no hubiera visto la luz y ahora, que se han separado, su permanencia en el mercado estaba en la cuerda floja. Pues parece que ya está todo solucionado y, aunque no lo crear, el C1 sí tendrá sustituto. Atentos…

El Citroën C1, por ahora, será relevado por el C3 e, indirectamente, por el Ami…

…a la jugada maestra que ha anunciado la casa del doble chevron. Según la nota de prensa oficial que ha publicado, el relevo del Citroën C1 estará encarnado, a su vez, en dos modelos. Sí, como has leído. El equipo directivo de la marca ha decidido que el hueco que deje el C1 será cubierto con los Ami y C3. Y te preguntarás ¿Cómo lo harán? Pues muy fácil: ofreciendo más personalización en el primero y unos precios más justos en el C3 You.

Por tanto, cuando todos dábamos por bueno que Citroën se aprovecharía de su asociación con Fiat, a través de Stellantis, para dar un relevo al C1 resulta que no. Hace un tiempo los rumores dijeron que el utilitario galo daría un giro de 180 grados para pasarse al bando eléctrico. Es más, decían que con la ayuda de Fiat y la tecnología del nuevo 500 eléctrico tendrían la papeleta más que resuelta. Sin embargo, parece que esta idea al final no verá la luz…

Con todo, para despedir al Citroën C1 el equipo de comunicación de la marca hace un repaso a su exitosa carrera. En los años que ha estado a la venta ha logrado vender casi 1,2 millones de unidades. También repasa algunas de las versiones especiales que han estado a la venta y, además, recuerda hechos como su seguridad. Con todo, su primo de Peugeot no tardará mucho en seguir sus pasos, dando por finalizada su historia en la planta de Kolin.

Esperemos que Citroën recupere las ganas y, a su manera, siga los pasos de Toyota con el nuevo Aygo X Cross. Mientras tanto, hasta siempre C1…

Fuente – Citroën