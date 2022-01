Despídete del Nissan Micra como lo conoces: Su relevo no será un urbano

Despídete del Nissan Micra como lo conoces: Su relevo no será un...

Hace unas horas conocimos los planes que ha pergeñado la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. No es una sorpresa que hayan apostado por la electrificación total de sus gamas, máxime cuando el futuro va en ese camino. La sorpresa ha llegado al confirmarse las sospechas que había en nuestras mentes: ciertos modelos claves para la alianza cambiarán de planteamiento. Uno de los beneficiados es el futuro Mitsubishi ASX, pero hay más…

Como bien sabéis hay ciertos segmentos del mercado que no pasan su mejor momento. Que las berlinas y los monovolúmenes no tienen «solución» es algo que parece que hemos asumido. Sin embargo, no esperábamos que los urbanos fueran a transformarse en pro de aguantar el envite de los SUV´s. De ahí que los responsables de la casa nipona hayan decidido dar una vuelta de tuerca a la vida del Nissan Micra. Atentos, porque nada será como fue.

La próxima generación del Nissan Micra será un SUV hermanado con los nuevos Captur y ASX…

[embedded content]

Desde que el primer Nissan Micra vio la luz, allá por el año 1982 siempre ha estado en la zona baja del segmento. No por calidad o tecnología, pero sí por talla ya que su carrocería ha sido de las más compactas. Pues bien, con la actual generación la cosa cambió y buscó acercarse a los rivales más capaces para intentar hacerles sombra. Sin embargo, el resultado no ha sido el esperado y el equipo directivo de la marca ha decidido que mute para así triunfar.

Según ha explicado Nissan en una nota de prensa, la nueva generación del Micra se pasará al bando SUV. Y para confirmar su cambio de posicionamiento han publicado una imagen teaser y un vídeo que da pistas de qué es lo que traman. ¿Te acuerdas de la tercera generación? Sí, esa tan redondita que tenía «ojitos saltones» y una zaga muy tirada. Pues bien, la mutación de sexta generación del Micra SUV irá por ese camino y luce muy bien…

El teaser es más tímido pero si echas un vistazo al vídeo verás más. En primer lugar (no sabemos el por qué) aparece el Renault 5 eléctrico. Quizá será porque este y el nuevo Micra SUV están creados sobre la plataforma CMF B-EV. Con todo, muestra líneas tensas y una carrocería muy compacta que destaca por sus ópticas circulares. Cuentan con tecnología Full LED y encarna a la perfección cómo debería ser la reedición del Micra más auténtico de todos.

Y al leer esto te preguntarás ¿Cuándo llegará la sexta generación del Nissan Micra? Pues teniendo en cuenta que el actual nació en 2016 y que podría tener un ciclo vital de 7 años, lo lógico sería esperarlo para 2023 o 2024. De hecho la nota de prensa oficial dice que ha sido creado por Nissan pero que podría salir del centro Renault ElectriCity de Francia. Habrá que esperar pues han dicho que más adelante contarán más…

Fuente – Nissan