DGT vigilancia automática Stop y líneas continuas

La DGT, la Dirección General de Tráfico, está implementando una nueva manera de velar por la seguridad de los conductores, y es que desde ahora la señal de Stop estará mucho más vigilada y saltártela acarreará una multa casi segura.

Por ahora está en periodo de pruebas, pero la Dirección General de Tráfico está experimentando una nueva tecnología para cazar a los conductores que se saltan las señales de stop y las líneas continuas en las incorporaciones.

La DGT incorpora un nuevo sistema de cámaras lectoras de matrículas

En España la mayoría de carreteras cuentan con cámaras de videovigilancia que la DGT usa para conocer el estado del tráfico o la presencia de accidentes entre otras cosas, pero han decidido ir un paso más allá con la nueva herramienta que van a usar para vigilarte al volante.

Así, ahora daremos con un sistema de cámaras lectoras de matrículas que se encarga de controlar que los conductores respeten una señal de stop y un tramo de línea continua que están siendo monitorizados en sendas carreteras que no han sido desveladas aún por Tráfico. «De su ubicación ya informaremos más adelante», señalan.

A pesar de las medidas ya establecidas por la DGT y por los agentes de tráfico, el organismo nunca deja de actualizarse de cara a la seguridad vial, y este 2023 se encuentra probando nuevas formas para asegurarse de que los conductores españoles conducen por la vía pública respetando las normas de circulación, multando a aquellos que no lo hacen.