Disfruta de este Volvo 850R superando los 280 km/h en Autobahn ¡Sube el volumen!

No es que cuando pensemos en coches deportivos sea Volvo la primera (ni la quinta) marca que nos viene a la mente. Sin embargo, también demostró hace varias décadas que eran capaces de producir coches prestacionales. Uno de ellos fue el Volvo 850 R, un coche grande con una apariencia no demasiado racing, pero capaz de dejar atrás a muchos coches presumidos.

En el vídeo que os dejamos a continuación podéis ver un Volvo 850 R rodando en Autobahn a “buen ritmo”. Lógicamente, y como descubriréis en cuanto deis al botón de reproducir, no se trata de una unidad de serie. Lleva un buen número de modificaciones que, si bien no se especifican demasiado, por el sonido deja claro que no lleva un turbo convencional.

El 850 R recurría al motor de cinco cilindros de sus hermanos de gama, pero añadía un turbo que le permitía incrementar la potencia desde los 170 hasta los 225 CV. Por supuesto, también mejoraba el par motor y le dotaba de un carácter mucho más agresivo. Más tarde hicieron algunos ajustes para que, de serie, este bloque fuera capaz de sacar 250 CV.

[embedded content]

Sea como fuere, esta unidad ha sido claramente modificada. Según indican los chicos de AutoTopNL, especialistas en grabar coches a toda velocidad por tramos de Autobahn sin límite de velocidad, el protagonista del vídeo genera nada menos que 480 CV y 600 Nm. Es decir, prácticamente han duplicado su potencia y par motor.

En el vídeo podemos apreciar varias cosas. La primera, la enorme velocidad con la que la aguja naranja del velocímetro se va tumbando en el sentido horario. La aceleración que deja ver, especialmente en cuarta marcha, es asombrosa. Por ejemplo, en el 1:37 del vídeo acelera a fondo desde unos 170 km/h y sólo necesita unos pocos segundos para ponerse a 250, con el tacómetro a 7.000 vueltas. En quinta llega a sobrepasar tranquilamente la marca de 260 km/h.

Como curiosidad, también llama la atención que el conductor parece tener ciertos problemas en algunos cambios de marcha, especialmente a la hora de introducir quinta. Tampoco parece que la dirección sea la más precisa del mundo, dando la sensación de tener cierta holgura… En cualquier caso, ¡vaya bestia!

Fuente – YouTube AutoPopNL