El doble embrague, un método que se utilizaba para evitar que los engranajes de los automóviles se dañaran durante los cambios de marcha antes de que se introdujeran los sincronizadores en la década de 1920, se emplea ahora raramente en los vehículos ligeros. Debido a la dificultad y redundancia del método, así como a la disponibilidad de sistemas de engranajes sincronizados, se ha abandonado en gran medida. A pesar de que muchos vehículos tractores siguen teniendo cajas de cambios no sincronizadas, el doble embrague sigue siendo necesario para su funcionamiento.

Qué es el doble embrague

El doble embrague, o doble pedalazo de embrague, como se conoce en algunas zonas, es un método de cambio de marchas utilizado principalmente en las transmisiones manuales no sincronizadas de los camiones comerciales y vehículos especiales. El doble embrague[1] se utiliza para cambiar suavemente de marcha para acelerar en un vehículo con transmisión manual sincronizada. No es necesario, pero puede ser ventajoso para reducir de marcha al evitar el desgaste de los sincronizadores, que normalmente igualan las velocidades de entrada y salida de la transmisión. Al engranar primero la transmisión en punto muerto antes de cambiar a la siguiente marcha, en lugar de pisar el embrague una vez y cambiar directamente, el conductor cambia de marcha. En cada cambio, se pisa y se suelta el embrague. El conductor acciona el acelerador con el talón mientras frena en una técnica similar de reducción de marchas/revoluciones.

No confundir que la transmisión doble embrague

Una transmisión de doble embrague es un tipo particular de transmisión manual automática, un tipo que utiliza dos embragues para precargar la siguiente marcha antes de cambiar. Las transmisiones de doble embrague están diseñadas para cambiar entre marchas más rápidamente y son más eficientes en cuanto al consumo de combustible que las automáticas convencionales, aunque no siempre es así. Además, las transmisiones de doble embrague no requieren que el conductor cambie de marcha manualmente utilizando una palanca de cambios.

En los coches equipados con transmisiones manuales, el conductor utiliza el pedal del embrague cada vez que cambia de marcha. Un módulo de control de la transmisión (es decir, un ordenador) se encarga de gestionar el cambio automático de la transmisión, eliminando el pedal del embrague que se utiliza en las transmisiones manuales normales. En los coches equipados con transmisiones manuales, el embrague desconecta el motor de la transmisión durante unos instantes para que el conductor pueda cambiar de marcha.

Como decíamos antes, en términos automovilísticos, un embrague desconecta el cigüeñal que suministra energía al motor de la transmisión, para que el conductor pueda cambiar de una marcha a otra sin que se atasquen las marchas. Aquí es donde la propulsión de doble embrague es ideal, ya que en lugar de cambiar a la siguiente marcha de inmediato, los conductores dejarán el motor en punto muerto y soltarán el embrague. Con esta técnica, en lugar de pisar el embrague una vez y pasar directamente a la siguiente marcha, los conductores ponen primero la caja de cambios en punto muerto antes de cambiar a la siguiente marcha.

Con el vehículo en punto muerto y el pie fuera del embrague, si pisas el acelerador, luego pisas el embrague y después intentas cambiar a la primera marcha, notarás que es mucho más fácil. Dado que el embrague se acopla automáticamente y la siguiente marcha está precargada en su lugar, sólo tiene que cambiar en cuanto se alcance la velocidad correspondiente. Al cambiar las marchas desde la cuarta, en punto muerto (antes de llegar a la tercera), ahora el embrague y la caja de cambios giran de forma independiente.

Para cambiar a la tercera marcha con éxito, en este punto es necesario aumentar las RPM del motor, presionando el acelerador, aumentando las velocidades de rotación del motor, del embrague y de la tercera marcha (que están conectadas al embrague indirectamente) para igualar las de los ejes de salida de la caja de cambios. Si estuvieras haciendo la marcha atrás, y cambiando de tercera a 5.000 RPM a cuarta, en teoría, mantendrías el embrague durante más tiempo, para dejar que las revoluciones del motor bajen hasta la misma velocidad de la transmisión, para conseguir una transición más suave. Esto se debe a que el proceso implica adaptar el régimen del motor a la marcha a la que se desea cambiar, pero como sólo se puede influir directamente en el régimen del motor cuando no está en marcha, aumentándolo (utilizando un acelerador), el doble embrague no se utiliza para acelerar las cosas, ya que habría que reducir el régimen del motor en relación con las ruedas.

A continuación, con el pedal del embrague liberado, el conductor hace coincidir las revoluciones del motor con las de la marcha, ya sea utilizando el acelerador (acelerador) (cuando se cambia a una marcha baja) o esperando hasta que las revoluciones del motor hayan bajado a un ritmo adecuado para pasar a la siguiente marcha. A continuación, con las revoluciones alineadas, el conductor cambia a la marcha que desea – hacia abajo o hacia arriba, aunque al igual que con la adaptación de las revoluciones, esto se utiliza generalmente sólo para cambiar hacia abajo – y suelta el embrague una vez más. Por ejemplo, si alguna vez fallara el embrague, el conductor podría hacer el cambio y volver a casa con el doble embrague, consiguiendo que las velocidades del motor y de la marcha estén sincronizadas, y luego soltando la palanca de cambios para entrar en la marcha adecuada.

Qué es el doble embrague

Una caja de cambios no sincronizada con punto muerto entre marchas requiere dos cambios, uno en punto muerto y otro en la marcha deseada, debido a la ausencia de un espacio de punto muerto. Cuando se desembraga el embrague, se descargan las partes opuestas del motor y de la transmisión. El doble embrague es el procedimiento de soltar, y luego volver a embragar, el embrague para cada cambio de marcha y para cada marcha, y viceversa. El doble embrague no es factible para los cambios de marcha secuenciales, como ocurre con una caja de cambios totalmente secuencial utilizada en motocicletas y coches de carreras. El procedimiento incluye los siguientes pasos:

Soltar el pedal del acelerador. Pisar el pedal del embrague y la caja de cambios se pasa a punto muerto. Luego se suelta el pedal del embrague y el conductor debe adaptar el régimen del motor a la velocidad de la caja de cambios: Usando el acelerador cuando se cambia a una marcha inferior.

O esperando a que el régimen del motor disminuya cuando se cambia a una marcha superior. En el momento en el que las revoluciones entre el eje de entrada (motor) y el de la marcha están en sintonía, el conductor vuelve a pisar el embrague. Cambia a la marcha deseada y suelta el embrague. El resultado es un cambio de marcha suave.

Para qué sirve el doble embrague

La técnica del doble embrague se utiliza para adaptar la velocidad de rotación del eje de entrada del motor a la marcha que el conductor desea seleccionar. En una transmisión se utilizan diferentes conjuntos de marchas para hacer coincidir las velocidades de las ruedas giratorias y los engranajes, de modo que cuando el vehículo está en quinta marcha, tres conjuntos de marchas inferiores giran a tres velocidades diferentes y más rápidas, y una marcha superior gira a un ritmo más lento que el eje de entrada. Para reducir la marcha, la caja de cambios debe estar desconectada, lo que hace que no haya ninguna marcha conectada al eje de entrada. En esta condición, el eje de entrada y los engranajes deben acelerarse para que la velocidad del eje de salida coincida con la marcha que el operador desea seleccionar. El embrague de dientes los bloquea una vez que las velocidades están sincronizadas el tiempo suficiente.

Los dientes del collarín «chocarán» o chirriarán al intentar encajar en los orificios del engranaje elegido si las velocidades no coinciden. Las cajas de cambios sincronizadas logran la sincronización de manera más eficiente que los modelos más antiguos. Incluso cuando una caja de cambios está totalmente sincronizada, es posible que la marcha deseada no se engrane si el régimen del motor es muy diferente al de la transmisión. Por ejemplo, se puede cambiar accidentalmente de segunda a primera marcha justo fuera de la velocidad de la caja de cambios, o bien, invertir de marcha atrás a marcha adelante sin dejar de moverse, o invertir intencionadamente de marcha atrás a marcha adelante sin dejar de moverse.

Un embrague doble permite seleccionar la marcha durante las variaciones prolongadas de velocidad del motor a la transmisión con mayor facilidad. Los sincronizadores (o anillos de baúl), que son embragues cónicos de latón propiamente dichos y se desgastan muy poco cada vez que se utilizan para igualar las revoluciones de la transmisión con las de salida, se desgastan menos al utilizarlos.

Falso doble embrague

Una variante del doble embrague es el conocido como falso doble embrague. En este vídeo podrás verlo en el nivel 2, para comprenderlo de forma práctica. Como verás, no es necesario acoplar el embrague y dar el golpe de gas en punto muerto, sino que simplemente se embraga y se da el golpe de gas con el embrague pisado mientras se realiza el cambio de marcha.