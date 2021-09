Dodge anuncia que amplia su gama de SUV publicando estos teasers

Cuando Chrysler LLC quebró parecía que las firmas que lo formaban iban a desaparecer. Incluso cuando el extinto Grupo FCA se hizo cargo de ellas, la hoja de ruta a seguir no parecía muy clara. Lo vimos con el movimiento que se marcaron al vender en Europa los modelos de Chrysler bajo el logo de Lancia. O el Fiat Freemont, que no era más que el remarcado del modelo que antes se vendió con el emblema de Dodge. Pero eso acabó, y hasta hoy día.

Sí, porque a medida que estos modelos han cesado su ciclo vital, las firmas de FCA no han lanzado relevos. Así es lógico que sus portfolios estén como están, dejando libres segmentos del mercado vitales que están aprovechando sus rivales. Pero eso se acabó y para dar solución al problema Dodge acaba de publicar cuatro «fotos espía» que dejan ver a la que será su próxima novedad. Un SUV de tamaño medio que, aunque camuflado, luce muy atractivo…

Dodge ha dado forma a su nuevo SUV utilizando como base al GAC GS5…

Las primeras imágenes con camuflaje, del futuro SUV de @DodgeMX pic.twitter.com/62wn45yU1B — Stellantis México (@StellantisMX) September 8, 2021

En primer lugar, aclarar que el Dodge del que estamos hablando nada tiene que ver con el Hornet del que llevamos varias semanas hablando. Sí, porque el vehículo que podéis ver en las imágenes que ha publicado la firma del carnero no es inédito. Es decir, que su desarrollo es más bien un remarcado del GAC GS5 que a día de hoy está a la venta en China. Por su parte, el Hornet está directamente emparentado con el Alfa Romeo Tonale y será europeo.

Si de diseño hay que hablar, todavía es pronto para dar detalles. No obstante, el camuflaje permite que veamos como Dodge ha modificado el diseño de su «hermanito chino». Sobre todo en el frontal, con una parrilla un de tamaño más reducido. Por lo demás, parece que uno y otro modelo comparten líneas de estilo en ópticas, lateral y zaga. El resto de detalles están bajo «siete llaves» pero no deberíamos tardar mucho más tiempo en conocerlos.

Por el momento no hay fecha oficial para la presentación del nuevo SUV de Dogde. El mensaje que han publicado en su cuenta de Twitter se limita a decir que «aquí están las primeras imágenes con camuflaje del futuro SUV de Dodge México». Por tanto, está claro que a Europa no llegará, quedándose para cubrir el hueco que dejó el Journey cuando dejó el mercado. De mecánicas mejor no hablamos, porque será un calco al GAC.

Fuente – Stellantis – Stellantis México by Twitter