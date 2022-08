Dodge Durango SRT Hellcat: La bestia regresa con más garra…

Dentro del universo Stellantis, quizá, una de las marcas más pequeñas que podemos encontrar es Dodge. La casa del cordero solo se vende en un puñado de mercados elegidos y desde que salió de Europa la perdimos de vista. Pero aún así, con sus limitaciones, es una de las firmas más peligrosos para los premium. Sí, y la razón para el argumento se centra en su capacidad para crear versiones ultra mega deportivas de casi cualquier modelo de su gama…

Para muestra un botón, muy exclusivo y limitado, el Dodge Durango SRT Hellcat. De él ya te hablamos en su día cuando el ya extinto Grupo FCA decidió ponerlo en el mercado como una versión ultra limitada. Pero su plan cambió al ver los números de ventas y la lista de espera que se generó por todos los clientes que se quedaron con las ganas de uno. Así es que no se lo han pensado y lo han vuelto a sacar a la venta y esta vez parece que no estará limitado…

El libro de pedidos del Dodge Durango SRT Hellcat se abrirá en septiembre y llegará en 2023…

Como bien sabes, el Dodge Durango SRT Hellcat es una auténtica bestia parda. Su motor es el 6.2 litros V8 HEMI Hellcat que ya conocemos en otros productos del extinto Grupo FCA. En este caso la potencia final llega a 720 CV y 889 Nm de par máximo, convirtiéndose en uno de los SUV´s más potentes y deportivos del mercado superando a modelos como el Lamborghini Urus. Es más, ofrece una exclusividad aún más limitada debido a su cotra producción.

Según Tim Kuniskis, director ejecutivo de la marca Dodge…

«El Dodge Durango SRT Hellcat ha generado una gran cantidad de entusiasmo y demanda desde que se presentó en 2020, incluso extendimos su ciclo de producción inicial, por lo que parecía apropiado traer de vuelta el SUV más poderoso como parte de nuestro histórico modelo 2023″ […] «Los entusiastas de los muscle car también tienen familias, y el Dodge Durango SRT Hellcat 2023 puede llevar a esas familias a donde quieren ir y tiene la capacidad de remolcar 3.946 kilos»

Con todo, el Dodge Durango se une a los Challenger y Charger para ampliar la gama de modelos SRT Hellcat. Y lo hará, en esta ocasión, sin fecha de caducidad tras la primera ampliación de su producción. Para tal ocasión en la marca mantendrán su personalidad pero para los clientes que quieran más, podrán optar por la personalización. Y para ello contarán con dos packs en opción: Plus y Premium. Ambos con dotación cerrada y muy exclusiva…

Si quieres hacerte con una unidad del Dodge Durango SRT Hellecat ya no tendrás que correr. El libro de pedidos se abrirá en septiembre y las primeras unidades llegarán a sus propietarios en los primeros días de 2023. A Europa no llegará, así es que igual tienes que tirar de importador, aunque al precio que está la gasolina igual no te renta… o sí, si lo puedes pagar…

Fuente – Dodge