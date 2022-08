Dodge Hornet vs Alfa Romeo Tonale ¿Sacrilegio o genialidad…?

A lo largo de los últimos meses hemos hablado mucho del nuevo Dodge Hornet. Cuando supimos que el grupo Stellantis desempolvaba este proyecto nos llevamos una gran alegría. Sobre todo porque el extinto FCA intentó hacer lo propio y por diversos problemas nunca podía. El principal y más sangrante tenía que ver con la mala racha a la que se enfrentaban sus finanzas. De hecho, frenaron el Hornet por el Dart y la «ostia» comercial fue muy sonada…

Tanto como que en los siguientes años intentaron retomar el proyecto pero no había forma de hacerlo rentable. Es más, se presentaron varias propuestas con base Fiat 500X que no terminaron de cuajar por diseño o costes. Hasta que surgió la idea del Alfa Romeo Tonale aprovechando la tecnología que da vida al Jeep Compass. El problema es que la diferenciación del nuevo Hornet es muy justa y los más críticos se han ensañado con él pero ¿Tienen razón?

El Dodge Hornet y el Alfa Romeo Tonale son, esencia, el mismo coche…

Si nos fijamos detenidamente en el diseño del nuevo Dodge Hornet y del Alfa Romeo Tonale vemos que son calcados. Los principales cambios del frontal se centran en detalles menores como el capó, el diseño de la parrilla frontal o el paragolpes. La vista lateral se mantiene tal cual, aunque aquí también hay llantas de aleación de nuevo cuño y lo que parecen unos pasos de rueda más musculosos. Por su parte, en la zaga ocurre lo mismo que en el frontal…

Esto es, sin variar el diseño exterior de las ópticas modifican la composición interior. También desaparece el logo de Alfa Romeo por el de Dodge y poco más. Eso sí, las versiones más potentes cuentan con un paragolpes y difusor que son específicos del modelo yanqui. Si pasamos al interior ocurre lo mismo que ya hemos explicado. Todos los trazos y elementos que definen al Tonale de Alfa Romeo están en el Hornet de Dodge aunque con sus logos.

Y llegados a este punto se puede pensar ¿Tiene sentido el Dodge Hornet existiendo el Alfa Romeo Tonale? Pues de entrada, aunque pueda parecer que no, sí tiene lógica aunque con matices. Lo primero, debe quedar claro la siguiente idea: Stellantis no tiene nada que ver con este movimiento, era cosa de la antigua FCA y Tavares ha querido respetar su decisión. De ahí que aunque suene raro haya motivos para creer que merecen la pena…

El Dodge Hornet ayudará a reducir los costes de desarrollo y fabricación del Alfa Romeo Tonale y, de forma indirecta, del Jeep Compass.

del Alfa Romeo Tonale y, de forma indirecta, del Jeep Compass. Es el primer modelo electrificado de la casa yanqui y la ayudará a captar nuevos clientes.

y la ayudará a captar nuevos clientes. Aunque no sea un Dodge puro, se trata de un modelo de transición que debe permitir a la marca seguir a flote hasta que sus nuevos modelos eléctricos sean realidad.

que debe permitir a la marca seguir a flote hasta que sus nuevos modelos eléctricos sean realidad. La competencia con un Alfa Romeo Tonale premium podría hacer que surja la canibalización, pero por ahora la difusión de Alfa es muy limitada en EEUU y el Hornet puede hacer un buen trabajo mientras la casa italiana evoluciona hacia el espectro premium.

y el Hornet puede hacer un buen trabajo mientras la casa italiana evoluciona hacia el espectro premium. El precio de venta también será un factor importante, haciendo que el Hornet esté por debajo del Tonale.

Si en vez de ser un Alfa remarcado fuera de otra marca ¿Sería igual de criticado…?

Vistos los siguientes puntos esta pregunta es evidente ¿Si en vez de ser un modelo nacido de una noche de sexo loco entre Alfa y Dodge fuera de otra marca sería igual de criticado? Pues no, y la razón aunque suene trivial está en el siguiente concepto. La casa del Biscione tiene tras de sí un fandom que la defiende a muerte pero que luego no compra sus coches. Si a ello le sumamos que, siendo totalmente falso, aún arrastra una imagen de poca fiabilidad y calidad explota todo.

Además, en Europa tenemos una cultura de la «marquitis» que beneficia a las «tres marías» y tira por tierra cualquier producto premium que llegue desde cualquier otra marca. Lexus e Infiniti han luchado para hacerse un hueco y la segunda tuvo que huir porque no alcanzó los objetivos de venta que Nissan le había fijado. Amén de que hay casos como el Mazda 2 con base Toyota Yaris o los remarcados de Suzuki que también han criticado.

Por tanto, podríamos decir que. El Dodge Hornet no es una genialidad, pero como jugada empresarial para hacer que los costes de desarrollo y diseño sean más bajos es perfecto. Además, no se venderá en Europa por lo que no tendrán que luchar mano a mano para ver quien triunfa. En EEUU sí pero como hemos dicho antes la presencia de la italiana aún es testimonial y ahí la ventaja decae del lado de Dodge.

En resumen, si Stellantis sabe posicionar a ambos modelos y diferencia bien sus públicos objetivos, no debería haber razón para que el «experimento» fracase… El tiempo dirá quién tenía razón y quién no… Ya veremos…

