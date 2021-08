Dodge insinúa que su nuevo Muscle Car eléctrico coexistirá con el viejo…

El futuro del sector del automóvil, guste o no, pasa por abrazar la movilidad eléctrica. Si un constructor quiere seguir en activo, no le queda más remedio que invertir en esta tecnología. Fruto de esta necesidad es que ha nacido el cuarto fabricante de coches del mundo: Stellantis. Como ya sabéis, en este gigantesco grupo hay una serie de firmas que tienen en lo más profundo de su ADN «beber» gasolina. Una de ellas es Dodge y sus muscle car.

El Dodge Challenger, con sus diferentes versiones, es uno de los pony car más deportivos. Ford y General Motors (Chevrolet) hacen lo que pueden con sus rivales, pero parece que este 2021 es su año. Pues bien, cuando supimos que Stellantis lanzaría una nueva generación en 2024 nos llevamos una gran alegría. Que luego quedó empañada porque se alimentará por electricidad. Con todo, parece que los más quemados todavía tienen un halo de esperanza.

Dodge cree que la transición hacia los muscle cars eléctricos va a ser lenta y progresiva…

[embedded content]

Según el CEO de Dodge, Tim Kuniskis, los muscle cars de combustión y los nuevos eléctricos convivirán durante un tiempo. Estas palabras las habría dedicado al medio Muscle Cars & Truc, que habría aprovechado para «sacar» alguna información adicional. Al parecer, la plataforma que dará vida a este modelo estará lista para el año 2024. Por tanto, en esa fecha debería dar comienzo la comercialización del sustituto del actual Challenger.

Sin embargo, la transición entre uno y otro modelo no será radical. Esto será así porque habrá clientes que no quieran dar el salto a esta nueva tecnología. Por tanto, la mejor solución para no perderlos es seguir vendiendo el actual Challenger durante un tiempo prudencial. Con todo, no significa que esta superposición de la gama se vaya a prolongar sine die, sino que se mantendrá mientras los clientes reticentes se atrevan a comprar el nuevo.

Artículo relacionado: Confirmado: Dodge lanzará su primer Muscle Car eléctrico en 2024, ¿una herejía?

Para terminar, debemos dar una buena noticia a los fanáticos del los muscle car de Dodge. Según Kuniskis el adiós del Challenger va a ser por todo lo alto. Esto es, que podemos prepararnos para alguna versión con un nivel de potencia y prestaciones aún mayor. Eso fue lo que hicieron con el Viper y su nivel de ventas fue el más alto en la historia. Por tanto, habrá que estar muy atentos, aunque nos duela saber que a Europa no va a llegar…

Fuente – Muscle Cars & Trucks