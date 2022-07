Donda Foam Vehicle: Kanye West se aburre y ¿diseña? su nuevo coche…

Aún recuerdo con gozo y guasa el capítulo en el que Homer Simpson diseña un coche a su gusto (aquí). Igual también lo recordáis vosotros, pero os haré un pequeño spoiler: el resultado no salía como quería su hermano. Y no solo eso, con ese vehículo Simpson hizo que entraran en quiebra y lo perdiera todo. ¿Cuál es la moraleja? Zapatero a tus zapatos. Y aunque pueda parecer cómico, el sector del automóvil está repleto de «buenas intenciones» creativas…

Una de las últimas aberraciones con ruedas que hemos conocido es el WILL.I.AMG The Flip. Básicamente era un Mercedes-AMG GT Coupé 4 puertas al que habían arrancado el frontal y le habían «pegado» el del Clase G. Pues bien, cuando parecía que el cupo de atrocidades estaba hecho para este año 2022 llega el rapero ¿casualidad? Kanye West y anuncia su primer modelo. Se llama Donda Foam Vehicle y a tenor de las imágenes publicadas parece un chiste…

Official statement from @DONDA regarding Steven Smith being appointed as Head of DONDA Industrial Design. pic.twitter.com/YjspgdATmd

— Photos Of Ye (@PhotosOfKanye) July 5, 2022