Drako Dragon: 2.000 CV y puertas de ala de gaviota para un SUV especial

Gracias a la electrificación del sector del automóvil estamos asistiendo a un desfile de novedades. Poco a poco vemos como nacen nuevas marcas que, con más o menos suerte, quieren comerse un trozo del pastel. Una de las que más va a dar qué hablar es Drako Motors ¿No te suena su nombre? Quizás no, porque se trata de una marca yanqui que en el año 2019 presentó en el Pebble Beach Concours d’Elegance el superdeportivo GTE. ¿Te suena ahora no?

Por si lo habías olvidado es uno de los deportivos eléctricos más raros y exclusivos del mercado. Y ahora la marca vuelve a la primera línea informativa para presentar al Drako Dragon. Como era de esperar se trata de un SUV de altos vuelos que promete grandes dosis de deportividad. Así es que para crear «hype» se han liado la manta a la cabeza y han publicado los primeros teasers y datos técnicos en su web oficial. Atento, porque fliparás…

El Drako Dragon promete una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora de sólo 1,9 segundos…

Si echas un vistazo a su web verás que las imágenes están algo oscurecidas. Esto es común pues no quieren que todo su trabajo quede al descubierto antes de tiempo. Con todo, parece el Drako Dragon luce deportivo y elegante a partes iguales gracias a unas líneas muy estudiadas e inspiradas en el GTE. Aún así, las luces y sombras dejan a la vista elementos como las ópticas, el diseño del capó, paragolpes delantero, ópticas traseras y parte del portón.

Sin embargo no podemos obviar la que será una de sus características estéticas más llamativas: sus puertas de ala de gaviota. En resumen: este Drako Dragon luce una estética muy personal que, visto desde mucha distancia, se da un aire al Lamborghini Urus. De hecho, aunque la marca no lo indica, todo apunta a que este SUV quiere acabar con la hegemonía deportiva del SUV de la casa de Sant’Agata Bolognese. Para ello mejor revisar su tecnología.

Según Drako Motors, el Dragon se sustenta sobre la plataforma DriveOS que estrenó el GTE. En cuanto al tren motriz cuenta con la tecnología Quad Motor Powertrain de cuatro motores eléctricos que le entregan 2.000 CV de potencia y prestaciones de infarto. Si el dato que ofrece la marca está bien acelerará de 0 a 100 kilómetros por hora en 1,9 segundos. Además, indican que la velocidad máxima superará los 300 kilómetros por hora…

Si te ha gustado lo que has visto, te decimo que aún faltan unos meses para que el Drako Dragon vea la luz. Según la marca lo hará antes de que acabe el año para iniciar su venta en los primeros compases de 2023. Respecto a su precio poco que decir, pues aún no sabemos cuánto valdrá. No obstante aún tienen que publicar fotos teaser del habitáculo, por lo que igual más adelante nos sorprenden con nuevas «chuches»…

Fuente – Drako Motors