El Audi TT RS se despide de EEUU con la serie especial Heritage Edition

Aunque nos duela, debemos reconocer que los deportivos, los coupé y los cabrio están abandonados. A los clientes ya no les llaman la atención y por ende los fabricantes no los ofrecen. Ahora están de moda los SUV´s coupé, cabrio y cosas así que, por mucho que quieran, no podrán reemplazar a los originales jamás. La prueba del declive que están viviendo este tipo de vehículos la tenemos en un mítico que ha encandilado a a medio mundo: el Audi TT.

Al principio, cuando aterrizó en el mercado la primera generación, tuvo algunos problemas pero con el tiempo fue madurando. Tanto, que se ha convertido en un imprescindible en mercados donde la casa de los cuatro aros no tiene grandes ventas. Uno de ellos es EEUU y para celebrar que dejará de venderse en 2022, lanzan una versión especial. Se trata del Audi TT RS Heritage Edition del que sólo se fabricarán un puñado de unidades.

Del Audi TT RS Heritage Edition sólo se venderán 50 unidades, 10 de cada color…

El Audi TT RS Heritage Edition debutará como año/modelo 2022. Para dotarlo de mayor exclusividad, su carrocería se vestirá con cinco pinturas diferentes que evocan el pasado de la marca y que celebran la herencia del mítico Audi Ur-quattro. Estos tonos van a contraste con los elegidos para el habitáculo pero en el exterior aún hay más sorpresas. No faltará la inscripción «Heritage Edition» junto con el orden de encendido del motor: «1-2-4-5-3».

En último lugar, hay un grabado con la palabra «quattro» en la ventanilla lateral trasera y unas llantas de aleación de 20 pulgadas. Respecto del interior, hay varios tipos de tapicerías a elegir a contraste con la carrocería. Por parte de la dotación, incluye elementos como volante tapizado en Alcántara con marcador de las 12 en color cuero y palanca de cambios recubierta de Alcántara o alfombrillas con logo RS con costuras en contraste.

Artículo relacionado: El Audi TT estrena acabado S line Competition plus ¿Su canto del cisne?

Como podrás imaginar, el Audi TT RS Heritage Edition está propulsado por un bloque gasolina turboalimentado de cinco cilindros. Se trata del conocido motor 2.5 TFSI con 400 CV de potencia y 479 Nm de par que le permite pasar de cero a 100 km/h en solo 3,6 segundos. Con todo, si te ha gustado y quieres uno, primero debes saber que sólo estará a la venta en Estados Unidos. Segundo, que solo habrá 50 unidades, diez por cada color anunciado.

Una buena forma de despedir a un modelo que vio la luz en 2012 y, a pesar de todo, sigue fresco y joven…

Fuente – Audi