El Citroën Ami llegará a EEUU pero ¿Sabes cómo lo hará? Pues atento…

Guste o no, la movilidad eléctrica es el futuro y tenemos que adaptarnos a ella. En Europa hemos asumido que no hay vuelta atrás, pero hay regiones como Estados Unidos donde la transición les va a costar mucho más. No en vano, firmas como Tesla están haciendo una gran labor para difundir las ventajas de esta movilidad. No en vano, fabricantes tan importantes como General Motors, Ford o Stellantis también colaboran, aunque a su manera…

La forma más curiosa es cómo lo hará Stellantis. El cuarto fabricante de coches más grande del mundo tiene fuerte presencia de eléctricos en su gama europea. Sin embargo, en Estados Unidos no lo es tanto y eso lo solucionarán, por ahora, con una iniciativa cuanto menos curiosa. Sí, porque quieren que el público local conozca las ventajas de uno de los modelos más originales que ofrecen: el pequeño Citroën Ami. Eso sí, no lo podrán comprar como aquí…

El Citroën Ami estará disponible bajo alquiler por Free2Move USA

EEUU es uno de los países donde más, y mejor, funcionan las plataformas de alquiler y uso compartido de vehículos. Stellantis tiene a Free2Move y una gran flota de modelos compuesta, en su mayoría, por los Chevrolet Cruze y Equinox. Pues bien, a ambos modelos se sumará el pequeño Citroën Ami muy pronto. Y os preguntaréis ¿Cómo hemos sabido esto? Pues muy sencillo, a través de una imagen que han publicado en sus redes sociales.

En concreto ha sido gracias al perfil de LinkedIn que tiene Free2Move. La fotografía que han publicado no dice nada en especial, pero aparece una silueta que no deja lugar a dudas. Es el pequeño Citroën Ami de perfil, y el mensaje que hay junto a él es muy explícito: «From France with love». Con todo, hay dos motivos que aún deben hacernos mantener la calma. El primero, y más importante, tiene que ver con la oficialidad de esta información.

Por ahora ni Stellantis, ni Free2Move ni Citroën han confirmado oficialmente que el Ami vaya a llegar a EEUU. De no ser así, la publicación de esta imagen en su perfil, con esa bandera de fondo y ese mensaje no tendría sentido. El segundo escollo que tendría que superar esta iniciativa es más duro. Tiene que ver, como ya sabéis, con la «aversión» que tienen los clientes americanos por los vehículos pequeños llegados desde Europa.

Por ahora Free2Move opera exclusivamente en Washington DC, París, Madrid y Lisboa, pero pronto se sumarán nuevas plazas, como Oregon o Portland. Habrá que ver si la expansión de esta plataforma y la llegada del coqueto Ami sirven para que Stellantis amplíe su presencia en mercados tan duros como Estados Unidos.

Fuente – Free2Move USA by LinkedIn