El Citroën C3 de Mercosur incorpora a su gama el motor 1.0 Firefly

Mientras un mercado, sea X, está creciendo es fácil que se incorporen más empresas. Cada cual hará el uso que mejor crea de sus estrategias para hacerse con el cliente que desea. El problema está cuando el mercado es lo suficientemente maduro para que entre en fase de meseta y se estanque. Es ahí donde las marcas han de luchar para hacerse con un hueco. Y esto mismo es lo que le pasa al sector del automóvil en Europa y otras áreas del globo.

Esta es la razón por la que los fabricantes de coches se asocian y, por ende, el objetivo básico de Stellantis. El cuarto fabricante del mundo ha sabido aunar las virtudes de FCA y PSA para crecer y mejorar sus resultados. Y uno de los modelos que está llamado a engrosar su lista de éxitos es el Citroën C3 que han creado para Mercosur. Pero hay más pues ahora da un paso importante al incorporar a su gama el motor 1.0 FireFly que Fiat vende ya en la región…

El Citroën C3 de Mercosur no es un urbano, es un SUV de estilo aventurero…

Quizá no recuerdes cómo es el Citroën C3 para Mercosur, pero te diremos que nada tiene que ver con el nuestro. En este caso, estamos ante un SUV de segmento B que luce una estética joven y dinámica que quiere captar la atención de los clientes más urbanitas. Además, a diferencia de la versión europea, bajo su piel, cuenta con la base CMP que en nuestro continente ya adoptan sus hermanos: Peugeot 208, Opel Corsa o los B-SUV 2008 y Crossland.

Pero más allá de esta virtud el C3 para América Latina cuenta con un as bajo la manga. Aunque el Grupo PSA tenía una presencia en la región, su oferta de motorizaciones era limitada. Sí, porque para los niveles más bajos no tenía un motor propio sino que recurría a acuerdos de colaboración con otros socios. Y tal situación no verá a ser así más pues su ahora socia Fiat le ha cedido uno de los motores estrella de su oferta para la región: el 1.0 FireFly.

Este motor es la llave que abre la gama del nuevo Citroën C3 para Mercosur. Se trata de un bloque tres cilindros que alcanza 75 CV de potencia y se gestiona a través de una transmisión manual de 5 velocidades. Como dato a tener en cuenta, es la misma unidad 1.0 FireFly que estrenó hace nada el Peugeot 208 para la región. Y si no estabas al tanto, es el mismo bloque ya montan, entre otros productos de Fiat, el Argo, Cronos o Pulse.

Como complemento, está el motor 1.6 16V de la familia EC5 con 120 CV de potencia. Este motor puede asociarse a una caja de cambios manual de 5 velocidades o automática de seis velocidades con opción de cambios secuencial… ¿Te gustaría verlo en Europa…?

