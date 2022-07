El Ford Bronco llegará a Europa a finales de 2023 ¿Quieres tener uno…?

Dicen que «la ocasión la pintan calva» y qué razón tienen estas palabras. Sí, porque hay momentos en que no se puede mirar para otro lado y dejar pasar una buena oportunidad. Si aplicamos este refrán al sector del automóvil nos damos cuenta que grupos como Ford o General Motors han sabido jugar bien sus cargas. Nos referimos a el hecho de ver que los SUV´s y los TT iban a copar gran parte de las ventas en todo el mundo y apostar por ellos…

Fruto de esta «carrera por satisfacer nuestros gustos» han vuelto a la vida modelos míticos. Uno de los que más dio que hablar, y lo seguirá haciendo por un buen tiempo, es el Ford Bronco. Este todo terreno volvió de «entre los muertos» para plantar cara al todo poderoso Jeep Wrangler y, tras una gran acogida en EEUU, dará el salto para venderse en Europa. Sí, porque el Blue Oval ha anunciado que, tras escuchar nuestras plegarias, así lo hará…

El Ford Bronco llegará a ciertos mercados de Europa a finales de 2023 y lo hará en cantidades muy limitadas…

Pero antes de contarte los planes que el Blue Oval tiene para con el Ford Bronco, te diremos cómo han sido las cosas. Si nos vamos a la nota de prensa oficial que ha publicado la marca podemos leer las declaraciones Matthias Tonn, ingeniero jefe de vehículos importados de Ford Europa…

“El Bronco es el todoterreno más resistente y versátil de Ford, y la nueva generación fusiona el ADN del original con las últimas tecnologías de manejo del terreno y una amplia gama de accesorios para crear un nuevo icono todoterreno” […] “Tras el gran éxito del nuevo Bronco en los EEUU estamos encantados de llevar algo del espíritu de aventura a nuestros clientes en Europa” “Bronco está diseñado para brindar a los clientes la libertad de explorar con confianza, y este icónico automóvil se adapta a casi cualquier tipo de aventura que desee emprender sin sacrificar la comodidad, la utilidad o el rendimiento. Es el SUV todoterreno más capaz y versátil de Ford, y va a potenciar mucha diversión en Europa”

Hasta aquí bien, pues Ford lo que hace es contar las bondades de su Bronco. Sin embargo, antes de que la euforia te arrastre te diremos que has de tranquilizarte. Sí, porque las primeras unidades de este mítico TT yanqui no llegarán a Europa hasta finales del año 2023. Pero lo peor no es esto: todavía no han decidido qué mercados son los que «disfrutarán» de su presencia. Y cuando parecía que no podría haber más, todavía queda algo importante.

Por ahora no se sabe cuál será el motor que lo animará. Los rumores dicen que será el bloque 2.3 EcoBoost de 274 CV y 420 Nm. Así es que lo mejor es que te cargues de paciencia porque hasta su debut no sabremos todos sus datos…

Fuente – Ford