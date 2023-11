El Gobierno habilita un régimen ‘de minimis’ para las pymes que soliciten las ayudas del Moves III

La prórroga del plan Moves III entrará en vigor este jueves y utiliza el presupuesto disponible de 290 millones de euros de los 1.200 millones

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) –

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha habilitado un régimen ‘de minimis’ para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) que desarrollen proyectos de instalación de infraestructura de recarga puedan acogerse al plan Moves III sin reducción alguna sobre la ayuda, a menos que el volumen de inversión sea muy relevante, según han asegurado fuentes del Ministerio a Europa Press.

El reglamento ‘de minimis’ servirá para que las pymes no sufran la bajada de la intensidad de las ayudas en comparación con la reducción contemplada en la modificación del Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC) incluida en el Reglamento (UE) 2023/2015 para la instalación de infraestructuras de recarga, que establece un descenso de la intensidad de la ayuda para las empresas de entre el 5% y el 15% en función de su tamaño y del proyecto.

Según ha publicado el Ejecutivo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, la prórroga del plan Moves III para la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga hasta el 31 de julio de 2024 entrará en vigor este jueves, en la que no habrá modificaciones para la adquisición de vehículos ni para los particulares, autónomos, comunidades de propietarios o entidades locales que instalen puntos de recarga.

El presupuesto hasta el 31 de julio de 2024 será de 290 millones de euros sobre el total de 1.200 millones destinados para este programa.

Los cambios introducidos en la bases reguladores del programa debido al RGEC deben adaptarse antes del 31 de diciembre de este año, aunque las modificaciones se aplicarán a las solicitudes que se resuelvan a partir del 1 de enero de 2024.

Estas modificaciones limitan la ayuda máxima por empresa anual a 150 millones de euros, al tiempo que dependen del tamaño de la empresa y del proyecto que se lleve a cabo, en función de si es igual o superior a los 50 kilovatios (kW) o es inferior a esta potencia.

En concreto, el porcentaje de ayuda para las grandes empresas sobre infraestructuras superiores a 50 kW se reduce del 35% a un 20% de ayuda, mientras que para las inferiores a los 50 kW el porcentaje pasa del 30% al 20%.

Este reglamento contempla para las pymes una reducción del 5% para las medianas empresas, del 45% al 40%, en proyectos de alta potencia, y para las pequeñas empresas, que pasarían del 55% al 50% de ayuda. No obstante, las pymes no tienen modificación para las infraestructuras de recarga con una potencia inferior a los 50 kW. Por ello, el Gobierno ha habilitado la posibilidad de que se acojan al reglamento de minimis, de modo que no sufran reducción alguna, a menos que el volumen de inversión sea muy relevante, como han apuntado desde el Miteco a Europa Press.

Además, los puntos de recarga con potencias de hasta 22 kW deben contar con funcionalidades inteligentes. Desde el Ministerio han apuntado que estos cambios normativos afectarán a un 2% de los expedientes.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) establece el hito de alcanzar 238.000 peticiones de ayuda para vehículos eléctricos y puntos de recarga en 2023, lo que para el Miteco supone un «objetivo cumplido», ya que hay más de 250.000 solicitudes registradas.

El Real Decreto 266/2021 establece que el Moves III esté vigente hasta el 31 de diciembre y el Gobierno ha decidido prorrogarlo siete meses más para mantener el fomento de la electrificación del transporte y avanzar con firmeza en la consecución del objetivo de disponer de 5,5 millones de vehículos eléctricos circulando en 2030.