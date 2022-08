El Hyundai Ioniq más pequeño ya tendría fecha oficial para debutar

La electrificación del sector del automóvil supone un gran reto para los fabricantes. No solo se trata de dar forma a una tecnología que, no por simple, siempre tiene peculiaridades. Estamos ante un cambio de paradigma que enfrenta lo tradicional a lo vanguardista con unas ventajas que todavía son difíciles de asumir. Sobre todo por el encarecimiento de los precios de los vehículos eléctricos y que no pueden justificar por sus autonomías…

Sin embargo la tendencia manda y las normativas de emisiones de gases están poniendo el pie sobre el cuello a todas las marcas. Así es que para no perder el paso, firmas como Hyundai ya trabaja en un modelo eléctrico para el arranque de su gama. Además, según explican, tendrá un precio de derribo. De ello ya os dimos cuenta hace poco tiempo pero ahora parece que hay más datos que apuntan a que este proyecto podría estar muy encauzado…

Hyundai podría lanzar al mercado el sucesor del i10 EV en 2024…

Según varias fuentes, entre las que está Autocar, Hyundai habría dado con la clave para sus micro urbanos eléctricos. Al tratarse de modelos pensados para Europa y mercados seleccionados estaría trabajando con socios de gran nivel. Y entre ellos estaría BorgWarner que se encargaría de suministrar los motores eléctricos. Es más, la casa asiática confirmó que sus utilitarios podrían alcanzar los 135 kW (183,6 CV) de potencia máxima.

No obstante, para optimizar este tren motriz el equipo técnico de Hyundai podría modificar este rendimiento. Así se podría crear una gama más amplia amén de facilitar que las baterías ofrezcan una mayor autonomía. Pero lo más interesante de este proyecto es que podría ver la luz en un par de años. El máximo responsable de la firma no dio un plazo la última vez que habló de él, pero Autocar apunta a que podría estar en el mercado para el año 2024.

Es más, apuntan a que su entrada en producción podría tener lugar en algún punto de 2023 para, de esta forma, dar el salto al mercado en 2024. Con todo, el equipo responsable de Hyundai Europa no se ha pronunciado al respecto, aunque tampoco han negado categóricamente esta información. Por parte de Kia tampoco hay noticias y no debemos olvidar que su gama se beneficiará con un hermanito gemelo, por lo que también estarán trabajando en él.

Con todo, por ahora sólo sabemos que estos vehículos eléctricos utilitarios de Hyundai y Kia tendrán un precio por debajo de los 20 mil euros. Todo lo demás es una incógnita, aunque si Autocar está en lo cierto no tardaremos mucho en salir de dudas. Seremos muy pacientes…

