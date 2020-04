El Kia Telluride se alza con el premio Coche del Año en el Mundo 2020

La resolución de los premios World Car Awards iba a tener lugar en el marco del New York Auto Show. Este es uno de los eventos más esperados de la cita neoyorquina, sin embargo la crisis del Coronavirus ha obligado a posponer su celebración al próximo mes de agosto. Con todo, los responsables de estos galardones no han querido dejarnos con la miel en los labios y ya han hecho público qué modelos son los triunfadores.

Como en otros tantos premios, existen varias categorías a las que pueden optar las marcas que presente sus modelos. Las más importantes son cinco: World Car of the Year, World Urban Car, World Luxury Car, World Performance Car y World Car Design of the Year. El jurado, tras evaluar los diferentes candidatos, lo ha tenido muy difícil, pues el resultado final ha quedado en manos de tres marcas y dos de ellas hacen doblete.

El Kia Telluride es un gran SUV al gusto Americano y Asiático

El más importante de cuantos otorga la organización del Wolrd Car Awards es el World Car of the Year. Éste va a parar a aquel modelo que, por alguna razón, destaca sobre el resto, designándolo como el más importante del mundo. Pues bien, el merecedor en la convocatoria de 2020 es el exótico y mastodóntico Kia Telluride. De él os hemos hablado en alguna ocasión, la última, con motivo de su debut en el pasado Salón de Detroit.

Como podéis ver, el Kia Telluride es un todo camino de gran tamaño y diseño potente. Su desarrollo ha tenido un objetivo en mente: satisfacer las necesidades del público americano y asiático. De hecho, sus principales mercados son América, China y Corea del Sur, plazas donde está alcanzando unos registros de ventas muy satisfactorios. Por el contrario, Europa no está entre sus prioridades debido en parte a estos motivos.

En primer lugar, porque su carrocería mide 5 metros de longitud. Con este tamaño, limita su mercado a un público muy concreto y lo aleja de las ciudades, emplazamiento donde muchos clientes lo usarán. La oferta mecánica tampoco es de nuestro gusto, pues está formada por mecánicas gasolina de elevada cilindrada y potencia. Con todo, donde el Kia Telluride despunta es en calidad, nivel tecnológico y diseño de su interior.

Kia Soul EV: premio World Urban Car

Pero no sólo el Kia Telluride ha triunfado. El pequeño Kia Soul EV también ha sido merecedor de un galardón. En este caso, ha recibido el World Urban Car, dejando claro que es un producto ideal para desenvolverse en las grandes ciudades. Sus rivales no se lo han puesto nada fácil, pues el Volkswagen T-Cross y el Mini Cooper SE Electric son dos pesos pesados que tienen tras de sí a dos de los constructores más potentes del sector.

Sin embargo, el pequeño surcoreano ha sabido jugar muy bien sus cartas. Ha sorprendido al jurado con elementos como una estética agraciada, una habitabilidad destacable para su tamaño exterior y una maniobrabilidad destacable para las grandes urbes. Además, los ha agasajado con las bondades de su tren motriz eléctrico y la autonomía que le otorgan sus baterías de ion litio.

El Porsche Taycan hace doblete triunfando en dos categorías

El Porsche Taycan ha sido uno de los que mejores sensaciones ha dejado en el jurado pues se ha llevado dos galardones. Por una parte ha sido merecedor del galardón World Luxury Car arrebatándoselo a rivales como los Porsche 911 y Mercedes-Benz EQC. Por otra parte ha sido nombrado World Performance Car por delante de los Porsche 911 y Toyota Supra. Ante todos, destaca por su carácter innovador y elevado rendimiento mecánico.

Y el premio World Car Design of the Year es para el Mazda 3

Por último está el Mazda 3, uno de los modelos más bellos y equilibrados de cuantos hay en el mercado a día de hoy. Es por esta razón, que el jurado de los World Car Awards le ha querido premiar con el galardón World Car Design of the Year. Su victoria ha sido aplastante, aunque uno de sus rivales más duros, el Porsche Taycan, le ha pisado los talones, ya que el modelo japonés recibió 179 puntos por los 177 que obtuvo el alemán.

Fuente – 2020 World Car Awards